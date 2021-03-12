Компанія Panasonic представила портативний генератор Nanoe для захисту від вірусів

Компанія Panasonic створила мініатюрний портативний генератор, що живиться від USB і очищає 3 кубометри повітря навколо себе від бактерій і вірусів. Зовні новий пристрій нагадує звичайну термочашку.

Пристрій можна встановити на будь-яку рівну поверхню або навіть в отвір для склянки в автомобілі. Він споживає всього 3,5 Вт енергії та може працювати від будь-якого USB-порту.

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Як працює новинка

Генератор виробляє так звані частинки nanoe, або, якщо використовувати наукові терміни, гідроксильні радикали у водяній оболонці. Як показали дослідження, проведені в університеті префектури Осака (Японія), ці частинки здатні пригнічувати активність SARS-CoV-2 в приміщеннях з ефективністю понад 99 відсотків.

Panasonic вже використовує генератори nanoe в кліматичній техніці: наприклад, кондиціонерах і очисниках повітря. Але нинішня ситуація з коронавірусом мотивувала компанію розробити ще й мобільний варіант, який можна брати з собою і використовувати в будинку, офісі, автомобілі.



Новий прилад мобільний, його можна легко переносити / Panasonic

Невідомо, чи надійдуть такі портативні генератори nanoe у продаж в Україні. Компанія також готує більш продуктивні стаціонарні моделі Air-E, які можна буде вмонтувати в стелю або стіну.

Технологія nanoe вже активно використовується в Японії: в кафе, готелях, медустановах, а також електропоїздах найбільшого японського оператора Japan Railways. Крім того, концерн Toyota застосовує такі генератори в системах вентиляції своїх преміальних моделей.

Дивіться розповідь компанії про частинки nanoe та нову технологію: відео англійською