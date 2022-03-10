Panasonic, Hitachi, Yamaha: японські виробники один за одним покидають Росію

Японські технологічні компанії, серед яких виробники споживчої електроніки, мотоциклів, будівельної техніки та іншого, оголошують про вихід з російського ринку. Зокрема Panasonic та Yamaha.

Наразі відомо про зупинення і постачання, і виробництва на території країни вбивць. Які ще компанії пішли – далі.

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Хто пішов з Росії

Panasonic. Найбільший японський і один з провідних світових виробників електроніки. Виготовляє не лише дрібну техніку, а й побутові прилади. Компанія пожертвувала близько 20 мільйонів ієн польському Червоному Хресту, який підтримує українських біженців, та неурядовій організації Peace Winds Japan, яка надає допомогу Україні.

У Panasonic Group ми дуже стурбовані поточною ситуацією в Україні та хочемо висловити глибокі співчуття всім постраждалим. Ми сподіваємося, що світ повернеться до миру та безпеки якомога швидше,

– йдеться на сайті компанії.