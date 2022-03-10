Наразі відомо про зупинення і постачання, і виробництва на території країни вбивць. Які ще компанії пішли – далі.
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Хто пішов з Росії
- Panasonic. Найбільший японський і один з провідних світових виробників електроніки. Виготовляє не лише дрібну техніку, а й побутові прилади. Компанія пожертвувала близько 20 мільйонів ієн польському Червоному Хресту, який підтримує українських біженців, та неурядовій організації Peace Winds Japan, яка надає допомогу Україні.
У Panasonic Group ми дуже стурбовані поточною ситуацією в Україні та хочемо висловити глибокі співчуття всім постраждалим. Ми сподіваємося, що світ повернеться до миру та безпеки якомога швидше,
– йдеться на сайті компанії.
- Yamaha Motor – виробник мотоциклів, всюдиходів, човнів, снігоходів, моторів, катерів. Материнська компанія Yamaha Motor – Yamaha Corporation – також є одним з найбільших у світі виробників піаніно.
- Hitachi Construction Machinery Co – виробник гідравлічних екскаваторів.
- Komatsu Ltd – виробник будівельної техніки.
- Tadano Ltd – виробник автокранів.