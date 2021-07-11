Сотні мільйонів років тому те, що стане канадською територією Юкон, покривав океан. Він був заповнений броньованими трилобітами, схожими на молюсків брахіоподами та іншими істотами, схожими на слимаків та кальмарів. Ці сотні мільйонів років на дні океану накопичувалися відклади в наслідок осідання речовини. І тепер ми можемо побачити їх та "прочитати" історію давньої Палеозойської ери.

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Відкладення палеозойської ери біля річки Піл / Фото Phys.org

Чим важлива ця знахідка

Канадська річка Піл багато років промивала каньйон, який й знайшли вчені. Вода відкрила людям те, що сотні мільйонів років тому було дном океану, в якому виявили численні скам'янілості. Відкриття показує зміни вмісту кисню на морському дні протягом майже 120 мільйонів років раннього палеозою, що був часом, який сприяв найшвидшому розвитку складного багатоклітинного життя.

Раніше людям не вдавалося побачити в одному місці такий величезний прошарок історії Землі. Більшість скельних утворень палеозойської ери були зруйновані тектонічними силами або піддалися ерозії з плином часу.

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На зорі палеозою, у Кембрійському періоді, приблизно 541 мільйон років тому, в глибоких водах цього та інших океанів рівень кисню був дуже малий. Він залишався в дефіциті аж до Девонського періоду, який почався близько приблизно 405 мільйонів років тому. Тоді за кілька мільйонів років рівень кисню різко злетів до рівнів, близьких до рівнів у сучасних океанах. Внаслідок цього різноманітність життя на Землі почало зростати шаленими темпами. З'явилася велика хижа риба, дводишна риба, з'являються перші наземні тварини та комахи. Первісні папороті та хвойні дерева почали активно розповсюджуватися.

Та окрім вибухів життя ставалися і масові вимирання. Вчені сподіваються, що знайдені на Юконі відкладення дозволять краще зрозуміти темпи розвитку життя, його еволюцію, зміни рівня кисню в океанах та дадуть відповіді на інші питання про еру, яка передувала ері динозаврів.