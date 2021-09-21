Палеохудожники показали, як виглядав неандерталець, який жив 50 тисяч років тому

Палеонтологи та антропологи досліджуються минуле. Надзвичайно цікаво знати те, як жили наші предки та представники "паралельного людства", наприклад, неандертальці. Не менш цікаво побачити те, як вони виглядали. Але рештки дуже погано зберігаються до наших днів. Та все ж сучасна наука може справитися з цим та відтворити риси обличчя давнього неандертальця.

Від неандертальця, на ім'я Krijn залишився лише фрагмент черепу. Знайдений він був на дні Північного моря, яке 50 тисяч років тому було мілкішим на близько 50 метрів. Krijn жив у Європі близько 50 – 70 тисяч років тому та є першим представником виду, виявленим у Нідерландах. Близнюки Адрі та Альфонс Кенніс займаються палеореконтрукцією. І тепер вони показали всьому світу як, ймовірно, виглядав неандерталець Krijn.

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Реконструкція обличчя неандертальця: дивитись відео

Неандерталець з дна Північного моря

Фрагмент черепа неандертальця Krijn був виловлений на дні Північного моря разом з кістками інших давніх тварин. Витягнув його колекціонер скам'янілостей з Бельгії Люк Антоніс.

Експертиза підтвердила, що кістка належить чоловіку-неандертальцю, який жив 50 – 70 тисяч років тому. Це робить знахідку найдавнішою кісткою давньої "людини", виявлену під водою.

Дієта представника "паралельного людства" була переважно м'ясною. Цим він ніяк не виділяється серед інших представників виду.

Одна з цікавих особливостей знахідки, яку брати Кенніс втілили під час реконструкції, – це невелика дірочка на надбрівній дузі. Вона виникла через утворення доброякісної пухлини під шкірою. Неандерталець пережив її в дитинстві. Такий випадок вперше фіксується серед представників "паралельного людства".

Реконструкції Анрі та Альфонса Кенніс дозволяються ненауковцям побачити як виглядали неандертальці чи наші прямі предки.