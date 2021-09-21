Від неандертальця, на ім'я Krijn залишився лише фрагмент черепу. Знайдений він був на дні Північного моря, яке 50 тисяч років тому було мілкішим на близько 50 метрів. Krijn жив у Європі близько 50 – 70 тисяч років тому та є першим представником виду, виявленим у Нідерландах. Близнюки Адрі та Альфонс Кенніс займаються палеореконтрукцією. І тепер вони показали всьому світу як, ймовірно, виглядав неандерталець Krijn.

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Реконструкція обличчя неандертальця: дивитись відео

Неандерталець з дна Північного моря

Фрагмент черепа неандертальця Krijn був виловлений на дні Північного моря разом з кістками інших давніх тварин. Витягнув його колекціонер скам'янілостей з Бельгії Люк Антоніс.

Експертиза підтвердила, що кістка належить чоловіку-неандертальцю, який жив 50 – 70 тисяч років тому. Це робить знахідку найдавнішою кісткою давньої "людини", виявлену під водою.

Дієта представника "паралельного людства" була переважно м'ясною. Цим він ніяк не виділяється серед інших представників виду.

Одна з цікавих особливостей знахідки, яку брати Кенніс втілили під час реконструкції, – це невелика дірочка на надбрівній дузі. Вона виникла через утворення доброякісної пухлини під шкірою. Неандерталець пережив її в дитинстві. Такий випадок вперше фіксується серед представників "паралельного людства".

Реконструкції Анрі та Альфонса Кенніс дозволяються ненауковцям побачити як виглядали неандертальці чи наші прямі предки.