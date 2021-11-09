Homo naledi був виявлений у 2013 році у віддаленій печерній камері системи печер "Висхідна зірка", що розташована у Південноафриканській Республіці. Ці гомініди жили паралельно з нашими пращурами та зникли приблизно 226 тисяч років тому. Знахідки скам'янілостей, які належать Homo naledi, нечисельні. Це робить вид доволі загадковим.

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Тривимірна реконструкція знайденого черепа у порівнянні з черепами дорослих Homo naledi / Фото Sci-News

Нові знахідки у печері "Висхідна зірка"

Нещодавно були виявлені нові скам'янілості – шість зубів Homo naledi та 28 фрагментів черепа. Дослідивши їх, палеоантропологи зрозуміли, що належать вони "незрілому" представнику виду. Homo naledi отримав ім'я "Леті" на честь слова "letimela", що означає "втрачений". Жив гомінід приблизно 250 тисяч років тому та помер у віці від 4 до 6 років. Об'єм мозку Леті – від 480 до 610 кубічних сантиметрів, що складає приблизно 90 – 95 відсотків об'єму мозку дорослого Homo naledi.

Раніше залишків дітей Homo naledi не виявляли, тому це особливо цінна знахідка, яка допомагає краще зрозуміти усі етапи життя загадкового виду. Цікаво й те, що це явно примітивний вигляд, який існував у часи, коли в Африці, ймовірно, вже жили анатомічно сучасні люди. Тому сам факт існування Homo naledi ускладнює наше розуміння того, хто і який внесок зробив у винайдення, наприклад, складних кам'яних знарядь чи ритуальних практик.