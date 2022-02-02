Хоупвелльска культура (чи Хоупвеллська традиція) існувала на території північно-східної та центрально-східної Північної Америки приблизно між 200 роком до нашої ери та 500 роком нашої ери. Занепад культури був надзвичайно стрімким й науковці не могли зрозуміти, що ж могло стати цьому причиною. Називалися різні версії: зміни клімату, війна, зникнення тварин, якими харчувалися люди. Але останні дослідження свідчать – причиною занепаду є падіння уламків комети півтори тисячі років тому.

Цікаво Прадавня катастрофа: що відомо про зіткнення з кометою 12 тисяч років тому



Розповсюдження культури Хоупвелл / Фото Wikipedia

Що відомо про стародавню катастрофу

Археологи провели дослідження у долині річки Огайо. В 11 археологічних розкопах у трьох штатах були виявлені свідчення прадавньої катастрофи. Провівши радіовуглецеве датування вдалося дізнатися час події, що стала причиною занепаду культури Хоупвелл: 283 – 383 роки нашої ери. Саме тоді потужні лісові пожежі спустошували територію нинішніх США на площі майже 15 тисяч квадратних кілометрів.

Зверніть увагу! У період між 283 та 383 роками нашої китайські астрономи зафіксували 69 навколоземних комет.



Сферули заліза та кремнію свідчать про давній потужний повітряний вибух / Фото Scientific Reports

Ретельні дослідження дозволили виявити у ґрунті мікросфери, які є маркерами падіння та вибуху космічних тіл. Зокрема це сферули заліза, кремнію, частинки іридію та платини, а також мікрометеорити. Вважаючи на відсутність кратера, науковці дійшли до висновку, що космічне тіло вибухнуло у повітрі, спричинивши потужний вибух. Він став причиною жахливих лісових пожеж – свідчення цього також знайшли науковці на місці археологічних розкопів.



Земляний вал у формі комети / Фото Scientific Reports

Історична наука також свідчить про вибух комети чи астероїда у повітрі: у ймовірному епіцентрі вибуху люди збудували вал у формі комети чи астероїда під час падіння. Також люди культури Хоупвелл після катастрофи збирали залізні уламки космічного тіла й використовували їх у своїх цілях. А в "постхоупвелльських" культурах повсюдно зустрічаються легенди про падіння та вибух небесного тіла:

Жителі Маямі розповідають про рогату змію, яка летіла небом та кидала каміння на землю, перш ніж впасти у річку. Коли ви бачите комету, що летить повітрям, вона виглядає як велика змія,

– розповідає професор антропології Кеннет Танкерслі.

Плем'я шауні називали це "небесною пантерою", яка "могла знести ліс". Також легенди племені свідчать про "дні, коли Сонце впало з неба".

У народу гуронів свої легенди: там розповідають про темну злу хмару, яка летіла небом й була знищена вогняним списом.

Науковці вважать, що ймовірно в атмосфері вибухнуло не все космічне тіло, а уламок більшого, що відколовся від материнського астероїда чи комети. Це не спричинило швидку загибель культури Хоупвелл, але призвело до її доволі швидкого занепаду через можливі кліматичні зміни, можливу загибель частини населення, руйнування торгових шляхів, загибель врожаїв та ланцюжок інших катастроф.