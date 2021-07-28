Щоб вести стеження за метеоритами та метеорами науковці почали розміщувати безліч камер у різних країнах світу. Система отримала назву Global Meteor Network (GMN). Завдяки численним камерам вдається "ловити" космічні тіла, які згорають в атмосфері або навіть досягають поверхні Землі. Також камери допомагають швидко вирахувати траєкторію падіння космічного тіла, а це своєю чергою значно пришвидшує пошуки.

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Що відомо про Global Meteor Network

Система являє собою понад 450 камер, які постійно ведуть спостереження за небом, щоб не пропустити жодного метеора чи метеорита. Камери розташовані у 23 країнах світу. До таких країн належать:

США.

Канада.

Велика Британія.

Франція.

Ізраїль.

Іспанія.

Німеччина та інші країни.

Побачити розташування камер, які полюють космічними тілами, які згоряють атмосфері можна на сайті.

Основна оперативна мета проєкту – створити децентралізований інструмент наукового рівня, який буде спостерігати за нічним небом щоночі протягом року з максимально можливої кількості місць по всьому світу,

– говорить керівник проєкту Деніс Віда.

Надалі команда науковців планує встановити ще більше камер у різних країнах, щоб гарантувати, що рідкісні та унікальні події будуть зафіксовані, а метеорити – знайдені. Щоб точно визначити траєкторію падіння тіла потрібно, щоб за ним спостерігало принаймні 2 камери.

Саме завдяки мережі GMN вдалося швидко локалізувати місце падіння рідкісного метеорита Winchcombe, який виявився "свідком" зародження життя на Землі. Завдяки цьому метеорит не піддався високому рівню зараження земними мікроорганізмами.

Також мережа камер дозволяє спостерігати за метеорними потоками та навіть прогнозувати їхню активність в різні роки.