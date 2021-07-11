Британський метеорит виявився свідком зародження життя: що він нам може розповісти

Падіння метеорита Winchcombe 28 лютого 2021 року зафіксували декілька камер у Великій Британії. Спеціалісти змогли швидко відтворити траєкторію руху каменю та дізнатися місце падіння. Завдяки цьому метеорит дістався вченим в ідеальному стані, адже по якості він близький до зразків, які доставляють космічні апарати.

Дослідження, проведені на метеориті показують, що космічний камінь утворився близько 4,5 мільярда років тому, коли сама Сонячна система лише зароджувалась. Також ретельний огляд каменю дозволи класифікувати знахідку, яка виявилася вуглецевим хондритом. Кам'яний метеорит, багатий водою та органічними речовинами, який зберіг свій хімічний склад з моменту утворення Сонячної системи.

Цікаво Вчені відстежили шлях частинки метеорита, тривалістю 4,5 мільярда років



Метеорит Winchcombe / Фото University of Glasgow

Що метеорит Winchcombe може розповісти про виникнення океанів та життя на Землі

Кам'яний метеорит став першим знайденим вуглецевим хондритом на території Великої Британії за останні 30 років. Враховуючи високу якість знахідки, Рада з питань науки та технологій Великої Британії (STFC) відразу розпочала фінансування проєкту вивчення.

Фінансування STFC дозволило вченим швидко почати пошук ознак води та органічних речовин у Winchcombe, перш ніж вони можуть бути забруднені земним середовищем.

Майже всі метеорити "приходять" до нас від астероїдів, які залишилися від "будівельних блоків" Сонячної системи. Вони можуть розповісти нам, як формувалися планети, подібні до Землі,

– розповідає доктор Ешлі Кінг, яка одна з перших прибула на місце падіння метеорита.

Вуглецеві хондрити, подібні до Winchcombe, складаються з суміші мінералів та органічних сполук, включаючи амінокислоти. Це найпримітивніші й незаймані матеріали сонячної системи, які можуть надати унікальну інформацію про те, де була утворена вода та інші "будівельні блоки" життя, а також з чого зроблені планети – це одні з найбільших питань, які задає наукова спільнота.

Вчені відзначають, що метеорит Winchcombe багато в чому схожий на астероїд Рюгу, зразки якого доставила на Землю автоматична міжпланетна станція Агентства аерокосмічних досліджень Японії "Хаябуса-2".

Тепер на Winchcombe чекають численні дослідження, які й допоможуть науковцям як Великої Британії, так і всієї Землі краще зрозуміти еволюційний процес планети, таємницю появи води на планеті та головну загадку історії – зародження життя.