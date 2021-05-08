Падіння китайської ракети: час і місце досі неточні

Китайська ракета ""Чанчжен-5" (Long March 5B)" має повторно увійти в атмосферу Землі зранку 9 травня. Однак точний час та місце падіння досі невідомі.

Припускають, що повернення ракети Long March 5B відбудеться орієнтовно над Туркменістаном. Це має статися о 5:52 ранку за київським часом.

До речі Падаюча китайська ракета увійде в атмосферу Землі 9 травня – місця можливого падіння уламків

Ракета може заподіяти шкоду

У світі побоюються, що уламки об’єкта можуть досягти землі, заподіявши шкоду. Річ у тім, що частина конструкцій падаючого ступеня згорить у щільних шарах атмосфери, але деякі вогнетривкі елементи можуть досягти землі.

Ймовірні місця падіння ракети