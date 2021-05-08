Припускають, що повернення ракети Long March 5B відбудеться орієнтовно над Туркменістаном. Це має статися о 5:52 ранку за київським часом.
До речі Падаюча китайська ракета увійде в атмосферу Землі 9 травня – місця можливого падіння уламків
Ракета може заподіяти шкоду
У світі побоюються, що уламки об’єкта можуть досягти землі, заподіявши шкоду. Річ у тім, що частина конструкцій падаючого ступеня згорить у щільних шарах атмосфери, але деякі вогнетривкі елементи можуть досягти землі.
Ймовірні місця падіння ракети
- Експерти знають лише те, що ракета повторно увійде в атмосферу в межах 51,5 градуса північної і стількох же градусів південної широти від екватора.
- Аерокосмічна корпорація, що пильнує ракету, прогнозує, вона увійде по маршруту між Південно-Східною Європою і серединою Тихого океану.
- Сайт Space-Track, що відстежує космічне сміття, заспокоює: ймовірність падіння ракети в радіусі менше, ніж кілометр від будь-якого місця на Землі – лише 1 з 196,9 мільйона. Тому людям радять не хвилюватись.