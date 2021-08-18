Падають як люди: роботи Boston Dynamics здолали смугу перешкод – відео

Boston Dynamics продовжує навчати своїх роботів новим діям та рухам. Вони вже вміють танцювати наодинці та синхронно, відкривати двері, ходити по сходах та багато іншого. Цього разу їх змусили зайнятися паркуром. Для цього створили цілу смугу перешкод.

Кінцевою метою навчань є наближення рухів і реакцій робота до людських. Адже машина не завжди може адекватно сприймати зміни навколишнього середовища. Як зазначають представники компанії, їхній проєкт Atlas є дослідницьким, а не комерційним.

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Проєкт Atlas

Зрозуміло, що рано чи пізно результати роботи команди послужать наступним поколінням роботів, у тому числі й комерційним зразкам. Проте наразі команда прагне навчити їх реагувати на зміни обстановки.

Якщо їм вдасться досягти мети, роботи Boston Dynamics, за заявою самої компанії отримають "практично безмежні" можливості.

На відео, продемонстрованому компанією, двоє роботів долають смугу перешкод: вони бігають, стрибають з підлоги на високу платформу, перестрибують через балки, використовуючи свої "руки", проходять по нахиленій поверхні та по вузькій балці на висоті і навіть роблять сальто.

Демонстрація можливостей роботів: відео

Згідно з поясненнями, для робота створюють невелику кількість універсальних шаблонів поведінки і він порівнює їх із середовищем, у якому перебуває. Таким чином, розробникам не потрібно програмувати дії для кожної перешкоди чи ями. Робот сам приймає рішення про наступну ді.

Мені важко уявити світ через 20 років, у якому немає мобільних роботів, які працювали б разом з людьми. Ми все ще перебуваємо в початковій стадії створення цього майбутнього. Я сподіваюся, що подібні демонстрації дають невелике уявлення про можливості роботів,

– каже керівник підрозділу Atlas Скотт Куіндерма.

Проте не всі спроби були успішними. Іноді машини падали. В окремому ролику команда Atlas розповіла як йшов процес навчання, показала невдалі дублі та кадри з камер, встановлених у корпусі "піддослідних".

Деталі розробки та навчання: відео

Boston Dynamics заявляє, що з того часу, коли Atlas представили вперше, команда досягла значних результатів. Часто вони непомітні на перший погляд, але ці зміни лягають в основу кожного руху та реакції машини, що допомагає щоразу краще справлятися з завданнями.

Нагадаємо, компанія з 2017 року належить японській корпорації SoftBank, яка викупила Boston Dynamics у Google. Та своєю чергою купила її у 2013 році. Найвідомішим її "створінням" є чотириногий робот Spot, схожий на собаку.