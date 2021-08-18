Кінцевою метою навчань є наближення рухів і реакцій робота до людських. Адже машина не завжди може адекватно сприймати зміни навколишнього середовища. Як зазначають представники компанії, їхній проєкт Atlas є дослідницьким, а не комерційним.
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Проєкт Atlas
- Зрозуміло, що рано чи пізно результати роботи команди послужать наступним поколінням роботів, у тому числі й комерційним зразкам. Проте наразі команда прагне навчити їх реагувати на зміни обстановки.
- Якщо їм вдасться досягти мети, роботи Boston Dynamics, за заявою самої компанії отримають "практично безмежні" можливості.
- На відео, продемонстрованому компанією, двоє роботів долають смугу перешкод: вони бігають, стрибають з підлоги на високу платформу, перестрибують через балки, використовуючи свої "руки", проходять по нахиленій поверхні та по вузькій балці на висоті і навіть роблять сальто.
Демонстрація можливостей роботів: відео
Згідно з поясненнями, для робота створюють невелику кількість універсальних шаблонів поведінки і він порівнює їх із середовищем, у якому перебуває. Таким чином, розробникам не потрібно програмувати дії для кожної перешкоди чи ями. Робот сам приймає рішення про наступну ді.
Мені важко уявити світ через 20 років, у якому немає мобільних роботів, які працювали б разом з людьми. Ми все ще перебуваємо в початковій стадії створення цього майбутнього. Я сподіваюся, що подібні демонстрації дають невелике уявлення про можливості роботів,
– каже керівник підрозділу Atlas Скотт Куіндерма.
Проте не всі спроби були успішними. Іноді машини падали. В окремому ролику команда Atlas розповіла як йшов процес навчання, показала невдалі дублі та кадри з камер, встановлених у корпусі "піддослідних".
Деталі розробки та навчання: відео
Boston Dynamics заявляє, що з того часу, коли Atlas представили вперше, команда досягла значних результатів. Часто вони непомітні на перший погляд, але ці зміни лягають в основу кожного руху та реакції машини, що допомагає щоразу краще справлятися з завданнями.
Нагадаємо, компанія з 2017 року належить японській корпорації SoftBank, яка викупила Boston Dynamics у Google. Та своєю чергою купила її у 2013 році. Найвідомішим її "створінням" є чотириногий робот Spot, схожий на собаку.