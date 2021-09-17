Фахівці зазначають, що озонова діра, про яку мовиться у звіті, збільшилася за останній тиждень. Тепер вона перевищує за розмірами 75% озонових дір, за якими служба спостерігає з 1979 року.

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Ми спостерігаємо досить велику і потенційно глибоку озонову діру. Поки не можна точно сказати, як вона буде розвиватися. Однак "діра" цього року на диво схожа на "діру" 2020 року, яка була однією з найглибших і стійких. Потрібні дослідження, щоб зрозуміти зв'язок відновлення озонового шару зі змінами клімату, але ми знаємо, що існує зв'язок між його руйнуванням і температурою,

– сказав Венсан-Анрі Пеш, директор служби.

Чому над Південним полюсом утворюється озонова діра

Щорічно у кінці зими в Південній півкулі утворюється озонова діра. За словами вчених, виснаження озонового шару головним чином спровоковано хлорфторвуглецями – органічними сполуками, що складаються з атомів вуглецю, хлору й фтору. З першої половини ХХ століття їх почали використовувати у ролі холодильних агентів для кондиціонерів, аерозольних балончиків, холодильників, морозильних камер та іншого.

Згодом виявилося, що ці речовини погано впливають на озоновий шар. Його руйнування призвело в тому числі до зміни клімату в найхолодніших регіонах Землі. Щоб зупинити процес, в 1987 році міжнародні лідери ратифікували Монреальський протокол, його мета – відмовитися від деяких хімічних речовин у виробництві. На сьогодні їх заборонили в 197 країнах.

Озоновий шар почав відновлюватися, проте процес триватиме, ймовірно, до 2060-2070-х років, поки світ повністю не почне утримуватися від використання таких шкідливих органічних сполук.