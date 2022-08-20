В висихаючому озері Мід знайшли вже п'яті людські останки та корабель часів Другої світової

Американські чиновники оголосили про нову моторошну знахідку на озері Мід неподалік від Лас-Вегаса. Це вже п'ятий подібний випадок і, схоже, далеко не останній.

Про початок цієї історії ми писали раніше цього місяця. Тоді на дні найбільшої у США водойми, яка стрімко втрачає свою воду через довготривалу засуху, знайшли четвертий набір людських кісток, один з яких був замкнений у бочці.

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Нові знахідки

Фактично, це вже п’ятий набір людських останків, знайдених в озері з травня. Їх підняли на поверхню в понеділок, 15 серпня близько 20:00. Наразі яких-небудь деталей про це немає.

Як пише джерело, зараз слідство намагається з'ясувати, чи є зв'язок між першими двома знахідками .

. Це вельми цікава інформація, враховуючи, що перші кістки були замкнені в бочці, а про другі такої інформації не було, тому неясно, що саме наштовхнуло слідчих на думку про зв'язок між цими випадками.

Так само є припущення про зв'язок наступних двох тіл із першими .

. Імовірно, мається на увазі те, що всі ці справи є убивствами, скоєними однією людиною або групою людей. Зазначимо, що перше тіло, знайдене в травні, має ознаки вогнепального поранення. По других кістках визначити причину смерті не змогли.

Відступаючий дедалі більше берег також виявив затонулий човен часів Другої світової війни, а також оригінальний впускний клапан озера з 1970-х років.



Затонулий корабель показався з-під води висихаючого озера Мід / Фото LAS VEGAS REVIEW-JOURNAL

Це десантний корабель, який був на глибині 56 метрів під поверхнею, а тепер майже наполовину вийшов із води. Його використовували для обстеження річки Колорадо кілька десятиліть тому. Компанія Higgins Industries у Новому Орлеані побудувала кілька тисяч таких кораблів з 1942 по 1945 рік.

Нагадаємо, озеро Мід є найбільшою водоймою США. За даними NASA, цього року обсяг озера впав до 27 відсотків своєї місткості. Це вже вплинуло на мільйони людей у ​​семи штатах, домогосподарства яких отримують воду з цього озера.