Озброєний чоловік захопив магазин Apple Stor в Амстердамі разом із заручниками
Джерело:Gizmochina
Вчора, 22 лютого, поліція оточила магазин Apple Store в Амстердамі після повідомлення про озброєного злочинця. Він проник до магазину, коли там знаходилися люди.
Джерело повідомляє, що злочинець зайшов у камуфляжній формі та зі зброєю. Перебуваючи всередині, він взяв у заручники кількох людей і висунув вимоги.
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Чого хотів злочинець
- Напад стався вчора близько 17:40 за місцевим часом і тривав до 22:45.
- Озброєний чоловік вимагав 200 мільйонів євро в криптовалюті. Якій саме – невідомо.
- Після того як поліція оточила будівлю, жителям найближчих будинків рекомендували не виходити на вулицю.
- Територія навколо магазину також була перекрита.
Магазин на вулиці Leidseplein в Амстердамі / Фото Apple
Видання ITC пише, що в якийсь момент десятки людей змогли покинути приміщення магазину, а потім злочинець кинувся за одним із заручників, який спробував утекти, коли правоохоронці передали йому воду за допомогою робота.
- В цей момент зловмисника збила броньована поліцейська машина BMW X5.
- Чоловік залишився лежати нерухомо.
- До нього направили робота, щоб перевірити наявність вибухонебезпечних речовин.
- Після цього злочинця затримали та відправили до лікарні.
Затриманим виявився 27-річний житель Амстердама, який уже мав судимість – за незаконне зберігання зброї. Спільників у нього не було.
Apple не коментує інцидент.