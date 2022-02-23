Озброєний чоловік захопив магазин Apple Stor в Амстердамі разом із заручниками

23 лютого 2022 , 23:02
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Джерело:

Gizmochina

Вчора, 22 лютого, поліція оточила магазин Apple Store в Амстердамі після повідомлення про озброєного злочинця. Він проник до магазину, коли там знаходилися люди.

Джерело повідомляє, що злочинець зайшов у камуфляжній формі та зі зброєю. Перебуваючи всередині, він взяв у заручники кількох людей і висунув вимоги.

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Чого хотів злочинець

  • Напад стався вчора близько 17:40 за місцевим часом і тривав до 22:45.
  • Озброєний чоловік вимагав 200 мільйонів євро в криптовалюті. Якій саме – невідомо.
  • Після того як поліція оточила будівлю, жителям найближчих будинків рекомендували не виходити на вулицю.
  • Територія навколо магазину також була перекрита.


Магазин на вулиці Leidseplein в Амстердамі / Фото Apple

Видання ITC пише, що в якийсь момент десятки людей змогли покинути приміщення магазину, а потім злочинець кинувся за одним із заручників, який спробував утекти, коли правоохоронці передали йому воду за допомогою робота.

  • В цей момент зловмисника збила броньована поліцейська машина BMW X5.
  • Чоловік залишився лежати нерухомо.
  • До нього направили робота, щоб перевірити наявність вибухонебезпечних речовин.
  • Після цього злочинця затримали та відправили до лікарні.

Затриманим виявився 27-річний житель Амстердама, який уже мав судимість – за незаконне зберігання зброї. Спільників у нього не було. 

Apple не коментує інцидент.

Автор: Олександр Гайдамашко