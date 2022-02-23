Озброєний чоловік захопив магазин Apple Stor в Амстердамі разом із заручниками

Вчора, 22 лютого, поліція оточила магазин Apple Store в Амстердамі після повідомлення про озброєного злочинця. Він проник до магазину, коли там знаходилися люди.

Джерело повідомляє, що злочинець зайшов у камуфляжній формі та зі зброєю. Перебуваючи всередині, він взяв у заручники кількох людей і висунув вимоги.

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Чого хотів злочинець

Напад стався вчора близько 17:40 за місцевим часом і тривав до 22:45.

Озброєний чоловік вимагав 200 мільйонів євро в криптовалюті. Якій саме – невідомо.

Після того як поліція оточила будівлю, жителям найближчих будинків рекомендували не виходити на вулицю.

Територія навколо магазину також була перекрита.



Магазин на вулиці Leidseplein в Амстердамі / Фото Apple

Видання ITC пише, що в якийсь момент десятки людей змогли покинути приміщення магазину, а потім злочинець кинувся за одним із заручників, який спробував утекти, коли правоохоронці передали йому воду за допомогою робота.

В цей момент зловмисника збила броньована поліцейська машина BMW X5.

Чоловік залишився лежати нерухомо.

До нього направили робота, щоб перевірити наявність вибухонебезпечних речовин.

Після цього злочинця затримали та відправили до лікарні.

Затриманим виявився 27-річний житель Амстердама, який уже мав судимість – за незаконне зберігання зброї. Спільників у нього не було.

Apple не коментує інцидент.