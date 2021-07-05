У новому дослідженні вчені пропонують чим швидше підготувати апарат та залишити його на навколосонячній орбіті. Свої ідеї науковці базують на основі досліджень Інституту перспективних концепцій NASA. Автоматична міжпланетна станція буде маленькою та матиме сонячні вітрила.

Цікаво про перший міжзоряний об'єкт Вчений пояснив, чому міжзоряний астероїд Оумуамуа мав незвичайну форму



Сонячний парус LightSail 2 на фоні Землі / Фото Wikipedia

Що пропонують науковці

Попередні тестові місії з використанням сонячного паруса показали, що ця технологія доволі перспективна та її успішно можна використовувати. Добре себе зарекомендували й "кубсати" – невеликі та легкі супутники. Деякі "кубсати" навіть подолали шлях до Марса.\

Поєднання технологій CubeSat та сонячних вітрил може стати розв'язання питання "погоні" за міжзоряними об'єктами, які мають високу швидкість.

У дослідженні пропонується заздалегідь відправити маленький супутник на навколосонячну орбіту, щоб він очікував, коли науковці відшукають об'єкт для дослідження. Подібний апарат зі швидким відгуком дозволяє виконувати різні завдання. Наприклад, п'ятирічна місія може легко наздогнати та вивчити міжзоряний об'єкт, передаючи на Землю дані, які ми не змогли отримати від Оумуамуа.

Однією з головних проблем такої місії може стати відвід тепла. Адже супутнику доведеться працювати відносно близько до Сонця. Окрім цього, потрібно буде відшукати об'єкт для спостережень. Поки що нас "відвідало" лише два міжзоряні блукальці. Та вчені вважають, що їх набагато більше, а у нас просто не відточені методи пошуку та недостатньо чутлива техніка.