Oukitel WP15 – новий смартфон з батареєю на 15 600 міліампер-годин

Стійкий до пошкоджень смартфон з акумулятором на 15 600 mAh представила китайська компанія Oukitel. Новинка надійде у продаж вже у серпні.

Висока ступінь захисту від ударів, подряпин на інших пошкоджень, а також дуже великий об'єм акумулятора не міг не вплинути на масу смартфона. Його вага становить аж 458 грамів.

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Характеристики смартфона

Об'єм оперативної пам'яті становить 8 гігабайтів.

Флеш-пам'яті передбачено 128 гігабайтів.

Є можливість встановити карту пам'яті ємністю до 256 гігабайтів.

Смартфон тримав модем для роботи в мережах п'ятого покоління.

Акумулятор на 15 600 mAh підтримує 18-ватну дротову зарядку і зворотну зарядку інших мобільних пристроїв.

Він обладнаний восьмиядерною однокристальною системою Mediatek Dimensity 700 5G.

Швидкість завантаження даних досягає 2,3 гігабайта в секунду.

Присутній модуль NFC.

На передній панелі пристрою встановлена 8-мегапіксельна селфі-камера.

Основна камера обладнана датчиком зображення Sony роздільною здатністю 48 мегапікселів.

Додатково присутні камери роздільною здатністю 2 і 0,3 мегапікселя.

Oukitel WP15 оснащений 6,52-дюймовим дисплеєм роздільною здатністю 1600х720 пікселів зі співвідношенням сторін 18:9.

Зрозуміло, що це не камерофон, а скоріше портативний акумулятор з екраном, підтримкою 5G і можливістю дзвінків.



Смартфон Oukitel WP15 з високим ступенем захисту / Фото Oukitel

Захист

Смартфон відповідає ступеню захисту IP69K. Він може працювати в умовах високотемпературної мийки під впливом високого тиску води. При цьому він стійкий до подряпин і ударів, витримує падіння з висоти 1,5 м на тверду поверхню.

Oukitel WP15 надійде в продаж в серпні.