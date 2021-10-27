Отто Віхтерле: Google присвятив дудл винахіднику лінз для очей

27 жовтня виповнюється 108 років від дня народження Отто Віхтерле. До цієї дати Google випустив новий вітальний дудл.

Науковець насамперед відомий винаходом м'яких контактних лінз. Він походить із Чехії.

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Ви один із приблизно 140 мільйонів людей у всьому світі, які носять контактні лінзи? Незалежно від того, так чи ні, історія чеського хіміка, який винайшов м'які контактні лінзи – Отто Віхтерле – може дати вам новий погляд на речі,

– пишуть автори дудлу.

Що відомо про Отто Віхтерле

Отто Віхтерле народився 27 жовтня 1913 році у місті Простейов. На той час він був у складі Австро-Угорщини. Зараз належить Чехії.

У 1936 році Віхтерле отримав ступінь доктора органічної хімії в Празькому хімічно-технологічному інституті. У 1950-х роках він почав викладати як професор. Водночас зайнявся розробкою гідрофільного гелю. Саме він став основою його найпопулярнішого винаходу – м'яких контактних лінз для очей.



Дудл на честь Отто Віхтерле / Скриншот

Уже у 1961 році Віхтерле, який сам носив окуляри, випустив перші м'які контактні лінзи. Пристрій для їхнього виготовлення він зібрав з дитячого конструктора у власній квартирі.

Патент на винахід уряд Чехословацької Соціалістичної Республіки продав США. Це сталося без згоди і в обхід самого Віхтерле.

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У 1984 році Отто Віхтерле отримав Премію Вуда. Помер хімік у серпні 1998 року у віці 84 років у Празі. Зараз у місті є вулиця, названа на його честь.