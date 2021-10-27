Науковець насамперед відомий винаходом м'яких контактних лінз. Він походить із Чехії.

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Ви один із приблизно 140 мільйонів людей у всьому світі, які носять контактні лінзи? Незалежно від того, так чи ні, історія чеського хіміка, який винайшов м'які контактні лінзи – Отто Віхтерле – може дати вам новий погляд на речі,

– пишуть автори дудлу.

Що відомо про Отто Віхтерле

Отто Віхтерле народився 27 жовтня 1913 році у місті Простейов. На той час він був у складі Австро-Угорщини. Зараз належить Чехії.

У 1936 році Віхтерле отримав ступінь доктора органічної хімії в Празькому хімічно-технологічному інституті. У 1950-х роках він почав викладати як професор. Водночас зайнявся розробкою гідрофільного гелю. Саме він став основою його найпопулярнішого винаходу – м'яких контактних лінз для очей.



Дудл на честь Отто Віхтерле / Скриншот

Уже у 1961 році Віхтерле, який сам носив окуляри, випустив перші м'які контактні лінзи. Пристрій для їхнього виготовлення він зібрав з дитячого конструктора у власній квартирі.

Патент на винахід уряд Чехословацької Соціалістичної Республіки продав США. Це сталося без згоди і в обхід самого Віхтерле.

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У 1984 році Отто Віхтерле отримав Премію Вуда. Помер хімік у серпні 1998 року у віці 84 років у Празі. Зараз у місті є вулиця, названа на його честь.