Оце так відпочинок: місцеві жителі виявили у Словаччині бронзовий кинджал віком понад 3200 років

Жителі Словаччини виявили під час відпочинку на околицях міста Глоговець великий бронзовий кинджал, довжина якого становить майже 26 сантиметрів. Подібні артефакти характерні для культури курганних поховань, яка виникла у Центральній Європі близько XVI століття до нашої ери.

Що за кинджал знайшли у Словаччині

Жителі Словаччини під час відпочинку на березі річки Ваг, на околицях міста Глоговець, натрапили на незвичайний артефакт, який вирішили забрати із собою. Повернувшись додому, вони зрозуміли, що це стародавній предмет, тому вирішили віднести його до найближчого музею.

Цей артефакт виявився коротким мечем або великим кинджалом із бронзи, знайти який вдалося завдяки зниженню рівня води у річці. Його довжина становить близько 26 сантиметрів, а вага – майже 150 грамів.



Знайдений кинджал без рукоятки / Фото Trnava Office of the Monuments Board of the Slovak Republic

Рукоятка цієї зброї не збереглася, оскільки була виготовлена ​​з органічного матеріалу. На думку археологів, кинджал могли кинути в річку в рамках обряду, або він був загублений власником, наприклад, при переході річки в брід.

Вчені відзначили, що подібні предмети зустрічаються на великій території басейну Дунаю – від Південної Німеччини до Сербської Воєводини. Такі кинджали притаманні культурі курганних поховань, що виникла у Європі у XVI столітті до нашої ери, тобто в епоху середньої бронзи.

: це вже четверта подібна знахідка, виявлена ​​у районі Травни з початку 2000-х років.

Що відомо про культуру курганних поховань

В епоху середньої та пізньої бронзи, тобто близько 1600-1200 років до нашої ери, на території Центральної Європи поширилася культура (або група культур) курганних поховань, що прийшла на зміну унетицькій культурі.

Археологи виділяють кілька особливостей цієї культури:

характерний похоронний обряд;

перевага скотарства над землеробством;

тип бронзових артефактів.

Поселень цієї культури відомо мало, тому основним джерелом інформації виступають могильники, які зазвичай складаються з декількох десятків курганів. Як правило, під одним насипом знаходилося поховання за обрядом інгумації однієї людини, рідше парне.

У похованнях та скарбах носіїв цієї культури археологи виявили численні вироби з бронзи:

шпильки;

браслети;

фібули;

кинджали;

мечі;

серпи та ножі.

