"Крильця астронавтів" – нагрудний знак, яким Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) нагороджує учасників комерційних космічних місій. Саме після отримання цього знаку учасник місії вважається комерційним астронавтом.

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Що змінили у нових правилах присвоєння звання комерційного астронавта

За новими правилами, для того щоб офіційно вважатися комерційним астронавтом, потрібно відповідати чотирьом критеріям:

бути співробітником визнаної FAA космічної компанії;

пройти відповідну підготовку астронавтів;

піднятися на висоту понад 80 кілометрів над Землею;

а також "продемонструвати діяльність у ході польоту, важливу для громадської безпеки або таку, що сприяє підвищенню безпеки пілотованих космічних польотів".

Нові критерії набули чинності 20 липня, у день, коли в космос на власному кораблі New Shepard відправився мільярдер Джефф Безос.

Засновник Amazon міг би отримати "крила" за колишніми правилами FAA, оскільки у ході польоту він піднявся на висоту вище 100 кілометрів над рівнем моря. Однак тепер ймовірність цього мала: ракета, на якій Безос відправився у космос, керувалася повністю автономно і сам він та інші члени його групи ніяк не сприяли "громадській безпеці" або "безпеці космічних польотів".

FAA змінило критерії видачі крил вперше за останні 17 років. Представник відомства у розмові з телеканалом CNN зазначив, що ці зміни були зроблені тому, що вони "більше відповідають ролі FAA з питань захисту суспільної безпеки під час комерційних космічних операцій". Він також сказав, що для присудження "крил астронавта" їх потенційний одержувач повинен бути номінований.

В даний час на розгляді FAA немає жодної кандидатури,

– додав представник FAA.

То Безос не отримає звання астронавта?

Наразі остаточно невідомо, однак в затверджених умовах є лазівки, які можуть дозволити Безосу та його команді космічних туристів отримати звання астронавтів.

FAA має право нагороджувати осіб, "чий внесок у розвиток комерційних польотів людини у космос заслуговує особливого визнання".

Під цей критерій цілком підпадає, як мінімум одна членкиня екіпажу New Shepard – 82-річна льотчиця Уоллі Фанк, яка пройшла курс підготовки до польоту ще у 1960-х, однак не змогла стати учасницею місії, але присвятила своє життя популяризації космосу.

Хто видає "крильця астронавтів" у США

Звання астронавтів у Сполучених Штатах присуджують три державні структури:

збройні сили;

NASA;

та FAA.

Перші дві видають "крила" виключно своїм службовцям або співробітникам. FAA почала видавати "крила комерційного астронавта" у 2004 році після того, як корабель SpaceShipOne компанії Virgin Galactic став першим приватним космічним кораблем, який досягнув космосу.

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