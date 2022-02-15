Отримано знімки зсередини знищеного реактора АЕС Фукусіми: моторошні фото
Джерело:Associated Press
Дослідницький робот нового покоління зумів пробратися всередину реактора першого енергоблоку АЕС Фукусіми. Він надіслав звідти кілька фотографій.
Попередня спроба проникнути всередину реакторів була зроблена у 2017 році. Вона не увінчалася успіхом – робот майже дістався до мети, але через високий рівень радіації корисної інформації не роздобув.
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Катастрофа зсередини
- Нові машини сконструйовані спеціально для цієї мети компанією Hitachi-GE Nuclear Energy та Міжнародним науково-дослідним інститутом, який займається питаннями виведення з експлуатації об'єктів атомної інфраструктури.
- Перший робот ROV-A побував всередині зруйнованого реактора і надіслав фото, на яких видно уламки конструкцій і незрозумілу чорну субстанцію – судячи з усього, розплавлене паливо.
- Робот визначив, що радіація всередині зруйнованого реактора перевищує 2 зіверти, що вдвічі вище встановленої смертельної дози для людини.
- Однак навколишня вода (паливо лежить на глибині 2 метрів) може бути ще більш радіоактивною.
- Робот зробив виміри з відстані.
- До кінця 2022 року інші машини спробують взяти зразки з другого реактора, де ситуація більш сприятлива для вивчення.
Знімок зсередини реактора атомної станції у префектурі Фукусіма, Японія / Фото Associated Press
Знімок зсередини реактора атомної станції у префектурі Фукусіма, Японія / Фото Associated Press
Надалі фахівці визначать, наскільки це сміття небезпечне, як зручніше буде його вивозити, які ізотопи в ньому є, та як його сортувати. За приблизними оцінками тільки розплавленого палива потрібно утилізувати не менше 900 тонн, тому проєкт розтягнеться на 30-40 років.