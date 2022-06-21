Отриманий Китаєм "іншопланетний сигнал" найімовірніше є радіоперешкодами, – фахівець SETI

Всередині червня інтернет облетіла новина про те, що китайський радіотелескоп FAST, відомий, як Sky Eye, зловив сигнал, імовірно, від іншопланетної цивілізації. Принаймні так зазначалося у звіті China ET Civilization Research Group, який потім загадково видалили. Фахівець Ден Вертімер із програми SETI переконаний, що це лише перешкоди від земних радіоджерел.

Що за сигнал?

Ще у 2019 році надчутливий китайський радіотелескоп FAST зафіксував набір сигналів, серед яких був один незвичний. FRB 190520 (номер сигналу в картотеці) повторювався регулярно. Після розбору та вивчення китайські вчені прийшли до висновку, що джерелом загадкового сигналу може бути древня цивілізація, оскільки він надходить з околиць старої карликової галактики, розташованої на відстані майже чотирьох мільярди світлових років від Землі.

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Найімовірніше це не іншопланетяни

Як стверджує Ден Вертімер, фахівця програми SETI (міжнародну програму з пошуку позаземних цивілізацій і можливого вступу з ними в контакт, що працює з 1959), штучне походження сигналів ще не доводить, що вони є позаземними. Він переконаний, що джерело сигналів може бути розташоване на Землі.

Велика проблема в тому, що ми шукаємо позаземні сигнали, але знаходимо незліченну кількість сигналів земних. Це дуже слабкі сигнали, але кріогенні приймачі телескопів надчутливі і можуть упіймати сигнал мобільного телефону, телевізора, радара чи супутника – а їх з кожним днем ​​дедалі більше в небі. Якщо ви нещодавно цим займаєтеся і не знаєте усіх лазівок, якими ці перешкоди можуть проникнути у ваші дані та зіпсувати їх, то дуже легко зрадіти передчасно,

– пояснив Вертімер.

Схожий випадок вже мав місце в історії. У 2019 році астрономи спіймали сигнал, що йде до Землі від Проксіма Центавра, найближчої зіркової системи, де є як мінімум одна планета, що потенційно придатна для проживання. Сигнал був вузькосмуговий, типовий для рукотворних об'єктів. Однак через два роки вийшло дослідження, в якому доводилося, що швидше за все цей сигнал був спричинений поломкою обладнання.

Також Вертімер зазначив серйозну для астрономічних спостережень проблему зростаючої кількості супутників.

Сто років тому ми не знали, як шукати позаземні цивілізації. Через сто років, я думаю, ми не зможемо робити це із Землі. Можливо, зараз ми маємо унікальний період в історії, коли ми можемо ефективно займатися пошуками, поки що не всі можливі радіосигнали зашумлені нашими власними сигналами,

– заявив фахівець.

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Кілька слів про FAST

Китайський радіотелескоп FAST дуже чутливий. Фактично будь-яка побутова техніка може створити небажані перешкоди. Для космічної науки це вкрай важливий момент, адже може виявитися, що ви протягом кількох десятиліть вивчаєте "загадкові" сигнали, джерелом яких виявляється мікрохвильовка в якій ви підігріваєте сендвічі – це цілком реальна історія.

При конструюванні FAST цей момент врахували і помістили телескоп в одну із найбільш віддалених гірських ущелин в Китаї. У радіусі 10 кілометрів від телескопа діє режим радіомовчання, під забороною будівництво будь-яких інших об'єктів.