Отримані найдетальніші фотографії астероїда Клеопатра

Астероїд Головного поясу 216 Kleopatra – це відносно велике тіло, яке має видовжену форму, яка нагадує кістку чи гантелю. Розміри становлять близько 270*94*81 кілометрів. Відкрили Клеопатру у 1880 році. Названий астероїд на честь Клеопатри VII Філопатор, останньої правительки елліністичного Єгипту.

Використавши Дуже великий телескоп (Very Large Telescope – VLT) Європейської південної обсерваторії (European Southern Observatory – ESO), вченим вдалося отримати численні зображення астероїда 216 Kleopatra з максимальною роздільною здатністю. Окрім того, вдалося уточнити масу, яка виявилася на 35% меншою, ніж вважалося до цього.

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Серія зображень астероїда Клеопатра / Фото Arxiv.org



Серія зображень астероїда Клеопатра / Фото Arxiv.org

Астероїд-"собача кістка"

Спостереження та фотографування проводилися у період з 2017 по 2019 роки. Це дозволило вченим уточнити форму астероїда та зрозуміти можливу причину її утворення.

Тіло обертається навколо Сонця з періодом 1706 днів. Орбіта Клеопатри пролягає між Марсом та Юпітером – в Головному поясі астероїдів. Цікаво, що астероїд має два супутники, які отримали назви AlexHelios та CleoSelene на честь дітей Клеопатри VII. Це невеликі тіла з розмірами 8,9*1,6 кілометра та 6,9*1,6 кілометра відповідно.

Фотографування Клеопатри з 2017 по 2019 роки забезпечило огляд тіла під різними кутами. Це дозволило побудувати детальну 3D-модель астероїда.

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3D-модель Клеопатри / Фото Arxiv.org

Утворення астероїда та супутників

Спостереження за астероїдом та його супутниками дозволило знизити попередні оцінки маси на 35%. Виявилося, що швидкість обертання тіла навколо осі досить висока.

Об'єднавши дані по об'єму та масі, науковці вирахували щільність тіла. Виявилося, що вона дуже низька – вдвічі менша, ніж у заліза. Науковці припустили, що Клеопатра має пористу структуру та являє собою гору космічного каміння, яке збилося до купи.

Вчені вважають, що тіло утворилося внаслідок зіткнення двох менших астероїдів. Цим й пояснюється незвична форма.

Швидкість обертання астероїда навколо осі майже критична – ще трішки й він розлетиться на шматки. Враховуючи це, науковці говорять, що обидва супутники, ймовірно, були утворенні речовиною, яку втратив сам астероїд. Виходить, що астероїд Клеопатра буквально породив свої супутники, які отримали назви на честь дітей Клеопатри VII.