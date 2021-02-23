Освітній простір LIFTA.SPACE трансформує онлайн-освіту

Новий простір LIFTA.SPACE – справжня освітня екосистема, революційна культура обміну досвідом, навичками і поглядами.

З 15 по 21 лютого в онлайн-просторі спалахнув масштабний безкоштовний онлайн-марафон NO LIMITS: transformACTION 2021, організований освітнім простором LIFTA.SPACE. Масштабна освітня подія об'єднала під гаслом трансформації 50 провідних спікерів з усього світу. Понад 56 годин трансляції, 80 000 активних слухачів, десятки актуальних тем, які освітлюють тренди та виклики сьогодення – усе це лише початок потужної хвилі форматування онлайн-навчання.

Актуальність та значущість семиденної події підкреслюється вражаючим відгуком аудиторії:

Таке органічне залучення свідчить про запит на альтернативний підхід до безперервного навчання та саморозвитку, який наразі вже стає необхідністю. Марафон transformACTION 2021 виявився очікуваною та затребуваною подією, яка відгукнулася у сотні тисяч глядачів. Що це, як не підтвердження появи нового тренду та нагальної потреби в саморозвитку?

Резонанс події можна вимірювати не лише відгуком глядачів та зацікавленістю серед лідерів думок. Активна участь експертів у доповідях, діалогах з аудиторією та панельних дискусіях, – ще один вагомий маркер своєчасності івенту та запуску принципово нового освітнього простору.

Девід Лінч, Джим Багнола, Девід Аллен, Харіш Натараджан, Дмитро Деркач, Михайло Царьов, Анна Гончарова, Євген Таллер, Дмитро Карпачов, Ольга Яцина, Катерина Серебрянська, Katya Chilly – такі різні, втім налаштовані на одну хвилю глобальної трансформації – транслюють спільну для всіх думку: гнучкість та курс на професійний та особистісний розвиток – основний тренд десятиліття.

"Світ змінюється, адже змінюємося в ньому ми – це суть глобальної трансформації нової ери. Сьогоднішнє покоління змінює підхід до особистого розвитку і росту. Необхідність змін стає очевидною кожному.

Наша ціль – не просто створити унікальний простір для самореалізації та саморозвитку кожного, допомагати досліджувати нові можливості для зростання і долати внутрішні та зовнішні бар'єри, а змінити в цілому підхід та культуру недосконалої системи освіти та розвитку сьогодення.

Ми – проєкт нового покоління, що стирає всі зайві бар'єри. Тому, що можливо – все", – підвела підсумки засновниця та головний візіонер проєкту Ірина Курочкіна.

Гасло NO LIMITS – це більше ніж концепція чи мотивуючий слоган платформи. Це дійсність, яка втілюється з кожним новим кроком освітнього простору LIFTA.SPACE. Марафон, яким започаткував свій старт проєкт довів, що можливості відкриті для кожного:

трансляції підтримували українську, англійську, російську та жестову мови;

бар'єр між експертами та аудиторію нарешті було подолано: слухач та спікер мали можливість обговорити будь-які питання в режимі реального часу;

під час івенту кожен мав можливість не тільки отримати знання від спікерів, але й запропонувати свою експертизу – знайти роботу чи нового гравця в командному партнерстві LIFTA.SPACE;

окрім важливих практичних та суто професійних питань, марафон розкрив духовні та культурні аспекти всебічного розвитку особистості.

Це пролунало як маніфест: сучасна людина – це не просто набір функцій чи ефективна робоча одиниця, це особистість, яка несе у собі та транслює у світ ідеї та цінності.

Фундамент принципово нових стосунків між слухачами та "носіями знань та навичок" було закладено. І на ньому вже активно будується новий простір LIFTA.SPACE – справжня освітня екосистема, революційна культура обміну досвідом, навичками і поглядами.

Команда освітнього проєкту створює не позачерговий сайт: наразі формується простір, основними характеристиками якого будуть зручність, доступність, простота та гармонійність. Ці принципи торкатимуться усіх аспектів роботи проєкту: від функціоналу платформи до ключових цінностей в комунікаціях.

Наразі на сайті простору вже доступні різноманітні курси та інтенсиви, що розпочнуться уже з наступного тижня.

Команда LIFTA.SPACE щиро вдячна кожному, хто долучився до марафону та в кому відгукнулася трансформаційна ідея NO LIMITS. Саме аудиторія заходу, її відкритість та готовність до активного розвитку та стала ключовим джерелом натхнення для створення максимально привабливого, зручного та корисного контенту.

Lifta.Space – новий digital-простір росту, розвитку та надбання професійних та особистісних якостей. Проєкт – більше, ніж база знань. Це – екосистема, в якій кожен може набувати, обмінюватися та реалізовувати професійний досвід. Комплексний підхід до комплексного розвитку людини.

Ірина Курочкіна – засновник і керуючий директор Lifta.Space.

Засновник і екс-СЕО міжнародного маркетингового агентства Digital Chain (DC).

10 років досвіду у створенні та управлінні проєктами.

Експерт з комплексних маркетингових комунікацій – понад 17 років досвіду.