Останнє оновлення Google Chrome надає серйозні можливості для стеження за користувачами

Компанія Mozilla, яка розробляє браузер Firefox, виступила з критикою чергового оновлення браузера Chrome. Річ у тім, що у версії 94 Google додала можливість відстеження нових даних користувача, які у перспективі можуть використовуватись третіми особами з не найкращими намірами.

У новій версії браузера розробники додали програмний інтерфейс (API), який показує стороннім сайтам час очікування пристроїв. Idle Detection надає інформацію про бездіяльність користувача – наприклад, коли той не оновлює вкладку, чи взагалі не використовує браузер. Ба більше, він здатен показувати активність навіть у сторонніх додатках.

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Чому оновлення є небезпечним

Механізм, як повідомляють, активований за замовчуванням. При цьому він все ж запитує дозвіл при активації, так само як це відбувається при запуску вебкамери або мікрофона.



Як і при запуску вебкамери або мікрофона, перед використанням ваших даних на певному сайті буде запитано ваше дозвіл / Фото Howtogeek

Провідний фахівець з вебстандартів Mozilla Тантек Челік підкреслив, що Idle Detection є занадто привабливою можливістю для стеження. Критику з боку Mozilla підтримали розробники відкритого движка WebKit. Інженер-програміст Apple Ріосуке Ніва підкреслив, що згаданий API не здається переконливим.

На їхню думку, нова функція порушує конфіденційність, адже здатна простежити розпорядок дня користувача, визначаючи його точний робочий час, обідню перерву, години відпочинку. У результаті це може обернутися психологічними маніпуляціями – спробами впливати на голод, емоції, вибір, фізичну поведінку.

Це може стати цінним джерелом інформації для рекламодавців. Якщо якась компанія знатиме, коли людина зазвичай обідає, вона зможе нав'язати їй, скажімо, доставку готової їжі в конкретний момент часу, зігравши на відчутті голоду.

FLoC, покликаною замінити собою cookie-файли в браузері. Розробник заявляє, що це значно безпечніший спосіб отримання даних для налаштування реклами, проте з ним не згодні, як прості користувачі, так і компанії та навіть держави. Інші браузери не хочуть впроваджувати FLoC, а у США ще в березні почали розслідування щодо правомірності дій