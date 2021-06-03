Південна Корея була першою країною, яка запустила послуги мобільного зв'язку 2G ще в 1996 році. Ця мережа існує вже близько 25 років і тепер стала непотрібною.

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Прощавай, 2G

Цього місяця країна повністю відмовиться від перших у світі комерційних мереж 2G. У міру того, як 5G поширюється регіонами, старі мережеві рішення вимирають. Південнокорейський оператор LG Uplus має єдину збережену мережу 2G в країні. Але протягом червня і вона припинить роботу.

У 2012 році Korea Telecom закрила свою мережу 2G.

SK Telecom, інший оператор зв'язку в Південній Кореї, завершив роботу своєї мережі 2G в липні минулого року.

LG U+ заявила, що для мереж 2G давно немає нового обладнання, і навіть пристрої, що підтримують цю мережу, більше не доступні. Це призвело до значного зниження кількості користувачів.

Південна Корея стала першою країною у світі, що запустила комерційні мережі 5G. За даними Міністерства науки, інформаційних і комунікаційних технологій Південної Кореї, у квітні 15,15 мільйона користувачів уже користувалися мережами п'ятого покоління.

Очікується, що користувацька база продовжить збільшуватися з розширенням покриття мережі 5G і появою більшої кількості смартфонів з підтримкою технології.