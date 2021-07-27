Вперше функція запрацювала в додатку Pixel Themes, представленому разом з Google Pixel 4. Вона являє собою утиліту для кастомізації інтерфейсу Android — з її допомогою можна, наприклад, налаштувати шрифт, форму значків робочого столу, а також акцентні кольори системи.

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Чим замінять кастомізацію

Розробники виявили, що після установки останньої тестової збірки Android 12 з програми Pixel Themes зникли тумблери і варіанти для налаштування шрифтів, значків центру управління і кольорів системи.

Все це замінили на динамічний підбір. В результаті, користувачі тепер не зможуть кастомізувати свій пристрій так, як захочеться — їм доведеться покластися на алгоритми Google у виборі стилю і кольорів.



Налаштування значків і шрифтів в Android 11 / Фото movilzona.es

Функції настроюваного стилю (шрифт, форма іконок, набір значків і колір акценту) в Android R замінюються новою функцією динамічного створення тем, яку ми вводимо в Android S. Ми вважаємо нову функцію динамічного створення тем більш сучасною та інтелектуальною. Простий і приємний досвід, який, як ми сподіваємося, сподобається всім користувачам,

– так у Google підтвердили факт заміни.

Варто відзначити той факт, що Google не надає вибору. Ручні налаштування інтерфейсу замінили на динамічні за замовчуванням. Розробники поки не знайшли способу включити ручне управління цими параметрами.