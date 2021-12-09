Повідомлення про майбутнє нововведення з'явилося на сторінці Twitter Support. Наразі воно уже тестується серед окремих користувачів соцмережі.

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Як це працюватиме

Функція з'явиться на вкладці "Огляд".

При цьому незрозуміло, куди компанія перемістить розділ "Тренди для вас", де зараз розташовані популярні хештеги.

Наразі тестування ведеться в деяких країнах в англомовних користувачів.

Повідомляють про одночасне тестування як на Android, так і на iOS.

Подібні аналоги TikTok вже давно запустили інші соцмережі: Instagram представив Reels, Snapchat — Spotlight, YouTube — Shorts.

З форматом вертикальних відео експериментують навіть такі компанії та сервіси, як Netflix, Spotify і Reddit.



До та після нововведення / Фото Twitter

Перевірте вкладку "Дослідити". Якщо вона виглядає інакше, тоді ви берете участь в нашому останньому тесті: новий досвід вивчення, який допоможе вам знайти кращий контент, який знаходиться в тренді. Доступно в деяких країнах для деяких з вас, хто використовує Twitter англійською мовою на Android і iOS,

– написали розробники.