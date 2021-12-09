Повідомлення про майбутнє нововведення з'явилося на сторінці Twitter Support. Наразі воно уже тестується серед окремих користувачів соцмережі.
Цікаво Допомога на відстані: яким має бути сучасне обслуговування клієнтів
Як це працюватиме
- Функція з'явиться на вкладці "Огляд".
- При цьому незрозуміло, куди компанія перемістить розділ "Тренди для вас", де зараз розташовані популярні хештеги.
- Наразі тестування ведеться в деяких країнах в англомовних користувачів.
- Повідомляють про одночасне тестування як на Android, так і на iOS.
Подібні аналоги TikTok вже давно запустили інші соцмережі: Instagram представив Reels, Snapchat — Spotlight, YouTube — Shorts.
З форматом вертикальних відео експериментують навіть такі компанії та сервіси, як Netflix, Spotify і Reddit.
До та після нововведення / Фото Twitter
Перевірте вкладку "Дослідити". Якщо вона виглядає інакше, тоді ви берете участь в нашому останньому тесті: новий досвід вивчення, який допоможе вам знайти кращий контент, який знаходиться в тренді. Доступно в деяких країнах для деяких з вас, хто використовує Twitter англійською мовою на Android і iOS,
– написали розробники.