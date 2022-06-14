Останній шанс піддатись ностальгії: Internet Explorer остаточно мертвий
Джерело:9to5mac
Легендарний браузер Microsoft Internet Explorer офіційно припиняє існування. Він працював довгі 27 років.
Ще рік тому компанія Microsoft анонсувала остаточне припинення роботи Internet Explorer. Режим IE в Microsoft Edge буде підтримуватися як мінімум до 2029 року.
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Останній день
- Сьогодні, 14 червня 2022 року, останній день, коли користувачі можуть скористатися браузером. Уже завтра, 15 червня, він повністю втратить підтримку компанії.
- Браузер буде відключений в усіх актуальних версіях Windows 10 для користувачів. У Windows 11 додаток IE 11 уже й так недоступний, а браузером за замовчуванням для Windows 11 виступає Edge.
- Зараз компанія рекомендує якомога швидше перейти з Internet Explorer на Microsoft Edge і не чекати його відключення. У процесі переходу користувачі можуть перенести в новий браузер збережені паролі, вибране і багато іншого.
- Варто зазначити, що Microsoft намагається зробити перехід на Edge максимально простим. У пресрелізі компанії Шон Ліндерсей з Microsoft згадує, що Edge, наступник IE, має вбудований "режим IE", який забезпечує доступ до застарілих сайтів і програм на основі Internet Explorer у Microsoft Edge. Ця функція буде підтримуватися як мінімум до 2029 року, що дасть розробникам, які досі не перейшли на нові технології, цілих вісім років на модернізацію застарілих додатків.
- Як повідомляє Microsoft, додаток IE буде поступово замінюватися на Microsoft Edge в найближчі місяці після дати закінчення підтримки 15 червня, і в кінцевому підсумку буде назавжди відключений в усіх версіях Windows. Також наголошується, що самостійно не варто повністю видаляти IE, оскільки для роботи режиму IE в Edge потрібен IE 11.
Нагадаємо, Internet Explorer, який колись для багатьох користувачів був першим вікном в інтернет, досяг піку своєї популярності у 2003 році. Його "падіння" почалося лише після того, як на ринок вийшли нові браузери. З Google Chrome, Safari та Mozilla Firefox конкуренція для Microsoft була важкою і компанія її програла. У 2014 році вона вирішила випустити новий вебоглядач, який працював на власному рушієві та мав логотип, стилізований під Internet Explorer. Але справи з ним ішли не дуже добре і компанія мусила серйозно доопрацювати розробку. У 2018 році стало відомо про намір перенести Edge на рушій Chromium від Google. Так з'явився саме той Edge, яким ми його знаємо сьогодні.