Ще рік тому компанія Microsoft анонсувала остаточне припинення роботи Internet Explorer. Режим IE в Microsoft Edge буде підтримуватися як мінімум до 2029 року.

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Сьогодні, 14 червня 2022 року, останній день, коли користувачі можуть скористатися браузером. Уже завтра, 15 червня, він повністю втратить підтримку компанії .

. Браузер буде відключений в усіх актуальних версіях Windows 10 для користувачів. У Windows 11 додаток IE 11 уже й так недоступний, а браузером за замовчуванням для Windows 11 виступає Edge.

Зараз компанія рекомендує якомога швидше перейти з Internet Explorer на Microsoft Edge і не чекати його відключення. У процесі переходу користувачі можуть перенести в новий браузер збережені паролі, вибране і багато іншого.

Варто зазначити, що Microsoft намагається зробити перехід на Edge максимально простим. У пресрелізі компанії Шон Ліндерсей з Microsoft згадує, що Edge, наступник IE, має вбудований "режим IE", який забезпечує доступ до застарілих сайтів і програм на основі Internet Explorer у Microsoft Edge. Ця функція буде підтримуватися як мінімум до 2029 року, що дасть розробникам, які досі не перейшли на нові технології, цілих вісім років на модернізацію застарілих додатків.

Як повідомляє Microsoft, додаток IE буде поступово замінюватися на Microsoft Edge в найближчі місяці після дати закінчення підтримки 15 червня, і в кінцевому підсумку буде назавжди відключений в усіх версіях Windows. Також наголошується, що самостійно не варто повністю видаляти IE, оскільки для роботи режиму IE в Edge потрібен IE 11.

Нагадаємо, Internet Explorer, який колись для багатьох користувачів був першим вікном в інтернет, досяг піку своєї популярності у 2003 році. Його "падіння" почалося лише після того, як на ринок вийшли нові браузери. З Google Chrome, Safari та Mozilla Firefox конкуренція для Microsoft була важкою і компанія її програла. У 2014 році вона вирішила випустити новий вебоглядач, який працював на власному рушієві та мав логотип, стилізований під Internet Explorer. Але справи з ним ішли не дуже добре і компанія мусила серйозно доопрацювати розробку. У 2018 році стало відомо про намір перенести Edge на рушій Chromium від Google. Так з'явився саме той Edge, яким ми його знаємо сьогодні.