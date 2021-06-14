Аукціон закінчився: Blue Origin продала останній квиток на політ у космос з Джеффом Безосом

Американська аерокосмічна компанія Blue Origin, що належить засновнику Amazon Джеффу Безосу, продала з аукціону квиток на свій космічний корабель New Shepard. Ім'я переможця, ще не оголошено.

Перший суборбітальний політ корабля New Shepard з туристами на борту запланований на 20 липня. Крім переможця аукціону, в політ відправиться сам Джефф Безос, його брат Марк і ще один пасажир, ім'я якого поки також тримається в таємниці.

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Скільки заплатили за квиток на New Shepard

Аукціон проходив у Бостоні, штат Массачусетс, і виглядав, як захід, в рамках якого зібралися десятки представників учасників аукціону, які робили ставки від імені своїх клієнтів. Менше десяти хвилин знадобилося, щоб ціна квитка на корабель New Shepard злетіла з початкових 4,8 мільйона доларів до 28 мільйонів – саме за таку суму врешті і було придбано квиток.

Згідно з наявними даними, виручені під час торгів гроші відійдуть до фонду Club For The Future, який був створений кілька років тому для залучення молодих фахівців до роботи в технічних напрямках. Фонд також допомагає подальшому розвитку космонавтики та інших суміжних напрямків.

Що відомо про корабель New Shepard