На початку проєкту вчені збиралися експлуатувати станцію лише до 2010 року. Проте ще до настання збігу терміну, у 2008 році, "життя" МКС продовжили спочатку до 2016-2020 років, а пізніше і до 2024 року. Зараз мовиться про те, щоб продовжити термін служби станції і до 2028 року, однак рано чи пізно проєкт доведеться закрити і залишається питання: а що ж після МКС?

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МКС: коротка історія

Коли на початку планування МКС стало зрозуміло, що проєкт виллється у неймовірну суму, було вирішено залучити до нього більше країн. Так, крім США, Канади, Японії та Європейського космічного агентства до сміливого задуму приєдналися Росія, ряд нових європейських країн та Бразилія (вийшла з договору у 2007 році).



Міжнародна космічна станція сьогодні / Зображення NASA

Своє існування станція розпочала у 1998 році з російського сегмента – модуля "Заря".

Пізніше того ж року до нього приєднався американський модуль "Юніті".

Уже в 2000 році до двох блоків додається третій – службовий модуль "Зірка", який стає базовим блоком для екіпажу, де той живе і працює досі.

"Зірка" зробила МКС по-справжньому постійним місцем перебування екіпажу на станції. На її борту також розташовується система управління, системи життєзабезпечення, ракетні двигуни корекції та орієнтації. Туалет, водопровід, кухня і тренажери так само розташовані у цьому блоці. "Заря" ж тепер використовується в основному як склад.

З того часу станція продовжувала рости, до неї приєднувались все нові модулі – постійні та тимчасові. Сьогодні МКС налічує 15 основних модулів і велику кількість різноманітних зовнішніх елементів. Останньою до станції пристикували російську "Науку", яка замінила модуль "Пірс".

Повну та детальну історію Міжнародної космічної станції можна почитати у нашій статті за посиланням.

Чи є життя після МКС?

Угода про спільну експлуатацію МКС наразі діє до 2024 року. Подальші шляхи найбільших гравців космічної галузі, судячи з усього, розходяться. Яких-небудь нових домовленостей між країнами досі немає. США не поспішає знову брати на себе величезні витрати, Росія відіграє горду й ображену – здебільшого через політичні настрої останніх років – постійно роблячи заяви, які суперечать одна одній: поки окремі чиновники говорять про власні майбутні проєкти, Роскосмос все заперечує. Китай же традиційно намагається бути попереду всієї планети і в гордій самотності розпочав будувати свою станцію, щоб не залежати ні від чиєї політики.

Плани NASA

NASA поки що не розкрила жодних планів з будівництва нової дослідницької станції. Проте проявляє інтерес до подібних проєктів від сторонніх компаній. Зокрема, до приватних станцій. Такі рішення мають свою вигоду.

Якщо припустити, що одну з таких станцій побудує Ілон Маск, Джефф Безос чи Річард Бренсон, які останнім часом наполегливо змагаються за першість на ринку космічного туризму і польотів непрофесійного екіпажу на орбіту, то така станція зможе фінансувати себе в тому числі й за рахунок таких приватних поїздок.

Це зніме з плечей NASA величезний тягар у розмірі мільярдів доларів щорічних витрат. У будівництві нового об'єкта агентство зможе стати лише одним з багатьох користувачів, не беручи на себе основне спонсорство при розгортанні й обслуговуванні інфраструктури, як це відбувається зараз.

Сьогодні серед кандидатів на будівництво нової станції називають 12 різних компаній, серед яких:

SpaceX;

Blue Origin;

Airbus;

Boeing;

Axiom Space та інші.

Зрозуміло, що зараз про жодні конкретні плани говорити зарано, адже такі задуми не реалізуються за один рік.

Разом з тим чутки про те, що строк закінчення експлуатації МКС знову посунуть, не стихають ніколи. У NASA завжди є запасний варіант у вигляді продовження користування станцією. Проте в такому випадку агентство точно залишиться без партнера у вигляді Росії, що ускладнить роботу. Адже остання рішуче заявила про свій вихід із договору після 2025 року.

Договір про участь у проєкті не передбачає поділ станції на частини. Вона повинна бути керовано зведена з орбіти двигунами російського сегменту. Але з огляду на те, що США витратили колосальну кількість грошей та часу на створення цілого флоту кораблів виключно для польотів на МКС, американці будуть явно зацікавлені у її подальшому перебуванні на орбіті. В іншому ж випадку Dragon, Cygnus, Crew Dragon, Starliner, Dream Chaser доведеться просто списати. Останні два, до того ж, саме в поцесі розробки.

Плани Росії

Росія, судячи з останніх даних, хоче надалі будувати власну космічну станцію. Роскосмос, щоправда, такі чутки заперечує на офіційному сайті. Однак глава організації Дмитро Рогозін регулярно робить заяви про будівництво РОСС – Російської орбітальної службової станції.

Перший етап розгортання планують здійснити з 2025 по 2030 роки, запустивши перші модулі з космодрому "Восточный".

Другий етап пройде з 2030 по 2025 роки.



Проєктне зображення РОСС / Фото Ракетно‑космічна корпорація "Енергія"

Загалом станція РОСС буде складатися з п'яти модулів. Першими стануть конструкції, які спершу призначалися для МКС: "НЕМ", "УМ"), потім будуть додані ще два модуля: Шлюзовой модуль (ШМ) і трансформований модуль (ТМ).

Як уже було згадано, закінчення експлуатації не передбачає поділ МКС на частини. Це означає, що Росія не зможе просто взяти й забрати, наприклад, модуль "Зірка", де розташовані критично важливі для всієї конструкції елементи, і використати його в інших цілях, чи з принципу затопити, як це зробили нещодавно з модулем "Пірс". Хіба що передати у власність чи оренду іншим країнам, якщо вони забажають і далі брати участь у проєкті за умови його продовження.

Плани Китаю

Тим часом Китай, який колись теж проявляв інтерес до МКС, але так і не приєднався до проєкту, вирішив не чекати і вже займається будівництвом власної космічної станції. Ввести в експлуатацію її планують у 2022 році.



Китайська космічна станція Тяньгун – такий вигляд вона зможе мати в майбутньому / Фото CMSA