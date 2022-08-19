Кліматичні зміни призводять до деформації бджіл – дослідження

Аналіз зразків бджіл з усієї Великої Британії свідчить про те, що всі вони негативно реагують під час свого розвитку на спекотнішу та вологішу погоду. До невтішних висновків прийшли одразу дві групи дослідників.

Роботи обох університетів, опубліковані на сайті наукового журналу Journal of Animal Ecology (стаття перша та стаття друга) базуються на багатьох існуючих дослідженнях, які свідчать про те, що бджоли в серйозній біді. Будучи одними з найважливіших комах на планеті, вони знаходяться під особливою загрозою, а отже й харчування людей теж. Колосальні 71-75 відсотків світових продовольчих культур залежать від запилення бджолами.

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Що відбувається з бджолами

Виявилося, що бджолині крила стають більш зазубреними та асиметричними, коли бджоли розвиваються в стані стресу.

Оскільки жаркі та вологі умови, за прогнозами, створюватимуть для джмелів сильніший стрес, той факт, що ці умови почастішають через зміну клімату, означає, що джмелів можуть чекати важкі часи в 21 столітті,

– каже старший співавтор Річард Гілл з Імперського коледжу Лондона.

Чи впливає це якось на їхнє загальне здоров'я чи продуктивність, неясно. Однак це може бути лише початком. Подальше підвищення температури, ймовірно, поглибить вплив на організм бджіл, як зробив це із черепахами.

Нещодавно ми писали про те, що морські черепахи також опинилися під загрозою , оскільки 99 відсотків особин у дослідженому регіоні вже багато років народжуються самицями через високу температуру інкубації яєць. За відсутності самців, популяція вимре через певний час.

Вчені зараз намагаються з'ясувати, як бджоли реагують на конкретні кліматичні умови, та вдатися до дій, щоб допомогти підтримати здоров’я цих надважливих комах.

В цьому напрямку працює багато науковців. Наприклад, не так давно в Ізраїлі створили розумний бджолиний вулик, який потенційно може запобігти глобальному вимиранню бджіл. Він знизив смертність бджіл на 80% завдяки контролю за цілим набором показників та загроз. Такий вулик обладнаний точними робототехнічними системами, комп'ютерним зором і штучним інтелектом та дозволяє стежити за бджолами та їх потребами в реальному часі та негайно запускати механізми захисту.