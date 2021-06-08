Останні чутки стверджують, що Windows отримає нову назву попри обіцянки Microsoft

Microsoft оголосила дату презентації великого оновлення Windows 10. Тим часом у мережі з'явилась інформація, що цей апдейт принесе із собою нову назву, що розходиться з заявами компанії, які вона робила раніше.

Інсайдер Evleaks повідомив у своєму Twitter, що Microsoft готує нову номерну версію – Windows 11. Підтверджень цьому немає. Нам залишається лише чекати на презентацію компанії.

Цікаво Натхненні природою: як створювався дизайн навушників Huawei FreeBuds 4i

Що відомо

Кілька років тому Microsoft повідомила, що переходить на нову модель для своєї операційної системи Windows. Вона полягала у тому, що тепер компанія не випускатиме щоразу повністю нову систему, а лише буде оновлювати попередню, подібно до того, як це робить Google у своїй ОС Android, але залишаючи старе найменування – Windows 10.

Попри це, джерело стверджує, що Windows все ж змінить назву цього разу.

Нагадаємо, зовсім скоро компанія розкаже про велике оновлення Windows, яке очікується вже цієї осені. У ньому, зокрема, значних змін зазнає дизайн системи.

Скоро ми розповімо про одне з найзначніших оновлень Windows за останнє десятиліття, щоб відкрити більше можливостей для розробників і творців. Я самостійно займався тестуванням останні кілька місяців, і неймовірно схвильований новим поколінням Windows,

– заявив Сатья Наделла у вступному слові до Build 2021.

Натяк на "11" побачили й у запрошенні на прийдешню конференцію 24 червня.



Оголошення про презентацію оновлення ОС / Фото Microsoft

Тінь від логотипа не має горизонтальної лінії та двох верхніх блоків, тому відображення світла проєктує внизу число "11".