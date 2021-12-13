Останні в 2021 році: Blue Origin відправила до космосу відразу шість космічних туристів

12:10

Компанія мільярдера Джеффа Безоса здійснила черговий туристичний запуск ракети New Shepard з шістьма членами екіпажу на борту. Це був шостий і останній політ Blue Origin у 2021 році. А загалом цього року компанія відправила в космос вже 14 людей.