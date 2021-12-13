Останні в 2021 році: Blue Origin відправила до космосу відразу шість космічних туристів

13 грудня 2021 , 12:10
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Джерело:

24 канал

Компанія мільярдера Джеффа Безоса здійснила черговий туристичний запуск ракети New Shepard з шістьма членами екіпажу на борту. Це був шостий і останній політ Blue Origin у 2021 році. А загалом цього року компанія відправила в космос вже 14 людей.

Як проходив політ

Космічний корабель New Shepard "RSS First Step" стартував з майданчика Blue Origin у Західному Техасі (США). Досягши висоти понад 100 кілометрів, капсула з пасажирами благополучно повернулася на Землю, здійснивши м'яку посадку за допомогою парашутної системи поблизу місця запуску.

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Весь політ тривав близько 11 хвилин, а екіпаж був у невагомості приблизно три хвилини. Усе пройшло за планом, як і під час трьох попередніх польотів.

Цікаві факти про четвертий туристичний політ Blue Origin

  • У ході місії, що отримала назву NS-19, вперше на борту суборбітального корабля New Shepard перебувало відразу шість пасажирів.
  • Членами екіпажу стали двоє почесних гостей – телеведучий та зірку НФЛ Майкл Стрейхен та Лора Шепард Черчлі – старша дочка першого американця, який полетів у космос, Алана Шепарда.
  • Саме на честь Алана Шепарда і названо корабель Blue Origin – New Shepard.
  • Чотири космічні туристи оплатили політ: це бізнесмен і філантроп Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, а також венчурний капіталіст Лейн Бесс та його син Кемерон Бесс.
Автор: Михайло Года