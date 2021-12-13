Як проходив політ

Космічний корабель New Shepard "RSS First Step" стартував з майданчика Blue Origin у Західному Техасі (США). Досягши висоти понад 100 кілометрів, капсула з пасажирами благополучно повернулася на Землю, здійснивши м'яку посадку за допомогою парашутної системи поблизу місця запуску.

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Весь політ тривав близько 11 хвилин, а екіпаж був у невагомості приблизно три хвилини. Усе пройшло за планом, як і під час трьох попередніх польотів.

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