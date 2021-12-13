Як проходив політ
Космічний корабель New Shepard "RSS First Step" стартував з майданчика Blue Origin у Західному Техасі (США). Досягши висоти понад 100 кілометрів, капсула з пасажирами благополучно повернулася на Землю, здійснивши м'яку посадку за допомогою парашутної системи поблизу місця запуску.
Не пропустіть Найкращий подарунок для родини – телевізор від Samsung
Весь політ тривав близько 11 хвилин, а екіпаж був у невагомості приблизно три хвилини. Усе пройшло за планом, як і під час трьох попередніх польотів.
Цікаві факти про четвертий туристичний політ Blue Origin
- У ході місії, що отримала назву NS-19, вперше на борту суборбітального корабля New Shepard перебувало відразу шість пасажирів.
- Членами екіпажу стали двоє почесних гостей – телеведучий та зірку НФЛ Майкл Стрейхен та Лора Шепард Черчлі – старша дочка першого американця, який полетів у космос, Алана Шепарда.
- Саме на честь Алана Шепарда і названо корабель Blue Origin – New Shepard.
- Чотири космічні туристи оплатили політ: це бізнесмен і філантроп Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, а також венчурний капіталіст Лейн Бесс та його син Кемерон Бесс.