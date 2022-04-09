Особлива технологія нової рації від Xiaomi дозволяє зв'язуватись на відстані у 5000 кілометрів

Xiaomi випустила нове покоління рацій Walkie-Talkie. Вона, можна сказати, сколихнула світ і шокувала користувачів мережі, коли вони побачили радіус дії – 5 тисяч кілометрів. Як таке можливо – далі.

Звісно ж, 5000 кілометрів досягаються не за допомогою стандартних технологій, які використовуються в усіх раціях. Звичайний радіус дії новинки – 5 кілометрів.

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Як це працює

Як розповідає джерело, рація підтримує мережі Netcom 4G і на таку велику відстань працює лише в Китаї.

Технологія опирається на мережі 4G трьох основних китайських операторів, щоб мати можливість почергово передавати сигнал з однієї антени на іншу.

Таким чином сигнал відправляється все далі, долаючи відстань у 5000 кілометрів.

Xiaomi Walkie-Talkie 3 підтримує кілька режимів зв'язку: розмова удвох, відразу з декількома людьми, а також двосторонні голосові виклики. У порівнянні з минулими моделями новинка отримала більш потужні динамік і акумулятор.



Рація Xiaomi Walkie-Talkie 3 / Фото Xiaomi

Аудіосистема рації складається з 40-мм динаміка і чипа обробки звуку, який також збільшує гучність на 30% в порівнянні з минулими моделями. Пристрій має функцію шумозаглушення навколишнього середовища, яка дозволяє більш ніж на 10% знизити рівень спотворень звуку.

Крім цього, пристрій підтримує бездротові оновлення.



Рація Xiaomi Walkie-Talkie 3 / Фото Xiaomi

Ґаджет оснастили акумулятором на 3000 міліампер-годин, який працює до 100 годин в режимі очікування і до 60 годин при активному використанні. У неї 2-дюймовий кольоровий екран, Вбудована кліпса ззаду, роз'єм 3,5 міліметра і можливість підключатися до гарнітур Bluetooth. Пристрій заряджається за допомогою USB Type-C і захищений від вологи за стандартом IP54.

Ціна Xiaomi Walkie-Talkie 3

У Китаї новинка буде коштувати 62 долари. Чи буде вона продаватися за межами країни, поки невідомо.