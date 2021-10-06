В основній стрічці Instagram з'явились відео тривалістю до однієї години

Проблеми з доступом – не причина опускати руки. Facebook продовжує додавати нові функції в Instagram і цього разу в соцмережі з'явилась можливіть завантажувати відео тривалістю до однієї години. Раніше це можна було робити лише в окремому сервісі IGTV.

Як пише джерело, Instagram "нарешті визнав, що IGTV, його перший великий поштовх у відео, не вдався". Тому для сервісу проведуть ребрендинг.

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Що відомо

Оновлення, яке вже розповсюджується для користувачів, принесе з собою зміну назви. Тепер сервіс називатиметься не IGTV, а Instagram TV.

Крім того, 60-хвилинні відео тепер не будуть виключно ексклюзивом Instagram TV, а й зможуть публікуватися в основній стрічці Instagram.

Свого часу IGTV задумувався як конкурент YouTube. Він повинен був дати користувачам можливість дивитися довші відео, ніж зазвичай, в рамках Instagram. Однак після запуску у 2018 році він так і не набрав тієї популярності, на яку розраховувала компанія – формат не прижився.

Через кілька місяців у США запрацював TikTok, і компанія була змушена підлаштовуватись під нові реалії. Так, з'явилася функція Reels – аналог для коротких відео. Однак у Reels для творців контенту є один серйозний недолік: він не дозволяє монетизувати свій контент. Принаймні, поки що.