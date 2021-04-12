OSIRIS-REx зробив фінальний обліт астероїда Бенну

Міжпланетна станція OSIRIS-REx зробила фінальний близький обліт астероїда Бенну, отримавши детальні знімки місця збору проб ґрунту на його поверхні. Очікується, що передача знімків на Землю триватиме до 13 квітня.

OSIRIS-REx стала третім в історії міжпланетних апаратом, який зумів отримати пробу ґрунту з астероїда. Станція взяла пробу ґрунту з північної півкулі навколоземного астероїда Бенну у жовтні минулого року. Загальна маса зібраних зразків була оцінена в 400 грамів, попри втрати, це набагато більше, ніж очікувалося.

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Крім того, за два роки роботи на низькій орбіті у астероїда OSIRIS-REx зміг отримати масу відомостей про це тіло, зокрема оцінити час його відходу з Головного поясу, зрозуміти хід його еволюції і скласти його детальну карту.

Фінальній обліт астероїда

Вранці 7 квітня 2021 року станція зробила фінальний близький обліт астероїда, який зайняв 5,9 години. Рішення про його проведення команда місії прийняла після проведення забору ґрунту, оскільки головна частина пробовідбірника занурилася майже на 50 сантиметрів у ґрунт Бенну, а потік стисненого газу підняв верхні шари речовини астероїда. Таким чином, вчені отримали можливість вивчити приповерхневий шар ґрунту Бенну, якій піддавався впливу сонячного й космічного випромінювання менше, ніж ґрунт, що лежить на поверхні астероїда.

У результаті OSIRIS-REx зміг пролетіти на відстані 3,5 кілометра від поверхні астероїда і отримав майже 4 гігабайти наукових даних та знімків. Очікується, що передача даних на Землю триватиме до 13 квітня. Відліт станції від Бенну запланований 10 травня, а 24 вересня 2023 року капсула з ґрунтом повинна здійснити посадку на полігоні у штаті Юта.