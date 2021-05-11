Апарат OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer) був запущений у 2016 році. Метою даної місії стала доставка на Землю зразків порід астероїда Бенну для їх всебічного вивчення в лабораторних умовах.

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Взяття зразків астероїда

У жовтні минулого року станція OSIRIS-REx успішно виконала своє головне завдання – захопила породи ґрунту з поверхні Бенну. Для цього був використаний роботизований маніпулятор TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism) довжиною 3,35 метра. Зонд зміг зібрати більше зразків, ніж планувалося, але частина з них була втрачена.

Процедура забору проб з Бенну з бортовою камерою OSIRIS-REx: дивіться відео

Повернення додому

10 травня, OSIRIS-REx увімкнув свій основний двигун на сім хвилин, що дозволило зробити маневр відходу від астероїда. Апарат взяв курс на Землю – подорож займе приблизно два з половиною роки. Зараз станція рухається зі швидкістю близько 1000 км/год.

Коли OSIRIS-REx прибуде на Землю

До нашої планети зонд прибуде 24 вересня 2023 року. Після цього з борта апарата буде скинута капсула зі зразками порід астероїда – вона опуститься на поверхню Землі на парашуті. Потім її доставлять в лабораторію для вивчення зразків.