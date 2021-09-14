Презентація Apple 14 вересня 2021: текстова онлайн-трансляція заходу

У вівторок ввечері, о 20:00 за київським часом, Apple представить нові продукти, серед яких новий iPhone 13 та інші пристрої. Редакція Техно 24 веде текстову онлайн трансляцію заходу та вчасно інформує про презентовані новинки.

Редакція Техно 24 проводить онлайн-трансляцію презентації Apple 2021. Пропонуємо вам разом стежити за цим захоплюючим видовищем. Так ви не пропустите нічого цікавого і зможете дивитися презентацію Apple, де б не перебували.

Цікаво Які ґаджети Apple покаже на першій презентації 2021

Відео трансляція презентації Apple:

Текстова онлан-трансляція

На першій осінній презентації Apple очікується анонс смартфонів iPhone 13, розумного годинника Apple Watch Series 7 і навушників AirPods 3.

І це кінець, презентацію Apple 2021 завершено.



Ну і повна лінійка нових iPhone / Скриншот



Та версії, доступні для покупки / Скриншот



А ось і ціни на "прокачені" версії iPhone / Сриншот

Що нового в iPhone 13 Pro:

буде 3 камери;

4 кольори смартфона;

новий колір небесно-блакитний;

лінійка зберігається: iPhone 13 Pro і Pro Max;

екран отримав 120 герц.

А тепер новий iPhone 13 Pro.

Коштуватимуть обидві версії так:

iPhone 13 mini від 699 $

iPhone 13 від 799 $

Кажуть що менша кількість камер на якість не вплине. Камери стали ще кращі. І нічний режим тепер теж буде ще крутішим;

Буде режим кіноефектів в новому iPhone 13;

Також режим швидкої зміни фокусу. Технологія розуміє коли людина дивиться в кадр і самостійно фокусується. Якщо погляд відводиться, то фокус йде на іншу особу. Можна регулювати руками під час запису.

Камер iPhone отримав лише дві.

Чіп в новому iPhone 13 – A15. Про нього детальніше:

Apple зазначає, що йде на 2 роки вперед конкурентів зі своїми процесорами;

процесор шестиядерний;

потужність iPhone 13 зросте колосально.

То що ж нового отримав iPhone 13? Давайте дізнаємося:

дизайн: нове супер-міцне водонепроникне скло;

на 28% яскравіший навіть при прямому сонці дисплей;

"брову" зменшили на 20%;

смартфон отримає 2 розміри: iPhone 13 і iPhone 13 mini;

буде доступно 5 кольорів.

Інтригу розвіяно – новий смартфон Apple таки називатиметься iPhone 13. Дехто сумнівався, що назву можуть змінити.

20:36 Здається, нарешті настав час iPhone 13

Нагадаємо, що Apple Fitnes+ це сервіс по підписці, який дозволяє займатися з тренером за індивідуальною програмою. Подивимося як буде працювати

20:30 Говорять про Apple Fitnes+. У нас не працює, тому пропускаємо.

Що нового в розумному годиннку Apple Watch series 7:

новий екран на 20% більший;

кути стали м'якшими та більш квадратними;

на екрані вміщується на 50% більше тексту;

новий дисплей. Він змінюється в залежності від кута нахилу;

IPX6 вперше для годиника. У них можна плавати і занурюватися до 50 метрів;

заряджаються швидше на 33%. До 80% можна зарядитися за 45 хвилин;

нові ремінці Nike і Hermes;

старі ремінці підійдуть для нового годинника;

5 нових кольорів;

ціна від $ 399;

годинник буде доступним пізніше у вересні.

20:22 Настав час поговорити про Apple Watch series 7

З iPad закінчили.

20:12 А тепер черга iPad Mini.

Що оновили:

він отримує найбільші зміни в його історії;

нові кольори у iPad Mini;

розмір екрану 8.3" але розміри не зміняться – просто зменшили рамки;

Touch ID зверху;

процесор став на 40% швидшим;

буде type-C порт!;

в iOS 15 переклад з іноземної мови відбуватиметься у режимі реального часу;

iPad mini отримав стереодинаміки;

Apple зробили чохли в 5 кольорах;

Ціна від $ 499. Замовити можна вже сьогодні, доставка на наступному тижні.

Що нового в iPad:

процесор A13, тепер iPad став втричі швидший;

поліпшили камеру в iPad: фокус буде кращим;

ультраширококутний об'єктив 12Мп;

камера буде стежити за тим кого вона знімає. Раніше це було тільки в iPad Pro;

усі аксесуари будуть працювати. Від першого Pencil до останнього Smart Keyboard;

Ціна від $ 329. Передзамовлення сьогодні, доставлять на наступному тижні.

Найдешевшу версію iPad оновили

20:06 Розпочали з нового iPad. Чекаємо нову версію бюджетного iPad. Але поки мова про нову версію iPad OS.

Новий сезон Morning Show буде!

20:03 Почали з успіхів стрімінгового сервісу Apple TV+

Глава Apple Тім Кук з'явився на сцені.

20:00 Презентація стартувала!

19:58 Apple вже транслює свій логотип.

19:55 До початку презентації залишилися лічені хвилини. Ми вже затамували подих та чекаємо новинок!