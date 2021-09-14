Редакція Техно 24 проводить онлайн-трансляцію презентації Apple 2021. Пропонуємо вам разом стежити за цим захоплюючим видовищем. Так ви не пропустите нічого цікавого і зможете дивитися презентацію Apple, де б не перебували.

Цікаво Які ґаджети Apple покаже на першій презентації 2021

Відео трансляція презентації Apple:

На першій осінній презентації Apple очікується анонс смартфонів iPhone 13, розумного годинника Apple Watch Series 7 і навушників AirPods 3.

Текстова онлан-трансляція

Новина оновлюється…

Що нового в iPhone 13 Pro:

буде 3 камери;

4 кольори смартфона;

новий колір небесно-блакитний

лінійка зберігається: iPhone 13 Pro і Pro Max

А тепер новий iPhone 13 Pro.

Коштуватимуть обидві версії так:

iPhone 13 mini від 699 $

iPhone 13 від 799 $

Кажуть що менша кількість камер на якість не вплине. Камери стали ще кращі. І нічний режим тепер теж буде ще крутішим;

Буде режим кіноефектів в новому iPhone 13;

Також режим швидкої зміни фокусу. Технологія розуміє коли людина дивиться в кадр і самостійно фокусується. Якщо погляд відводиться, то фокус йде на іншу особу. Можна регулювати руками під час запису.

Камер iPhone отримав лише дві.

Чіп в новому iPhone 13 – A15. Про нього детальніше:

Apple зазначає, що йде на 2 роки вперед конкурентів зі своїми процесорами;

процесор шестиядерний;

потужність iPhone 13 зросте колосально.

То що ж нового отримав iPhone 13? Давайте дізнаємося:

дизайн: нове супер-міцне водонепроникне скло;

на 28% яскравіший навіть при прямому сонці дисплей;

"брову" зменшили на 20%;

смартфон отримає 2 розміри: iPhone 13 і iPhone 13 mini;

буде доступно 5 кольорів.

Інтригу розвіяно – новий смартфон Apple таки називатиметься iPhone 13. Дехто сумнівався, що назву можуть змінити.

20:36 Здається, нарешті настав час iPhone 13

Нагадаємо, що Apple Fitnes+ це сервіс по підписці, який дозволяє займатися з тренером за індивідуальною програмою. Подивимося як буде працювати

20:30 Говорять про Apple Fitnes+. У нас не працює, тому пропускаємо.

Що нового в розумному годиннку Apple Watch series 7:

новий екран на 20% більший;

кути стали м'якшими та більш квадратними;

на екрані вміщується на 50% більше тексту;

новий дисплей. Він змінюється в залежності від кута нахилу;

IPX6 вперше для годиника. У них можна плавати і занурюватися до 50 метрів;

заряджаються швидше на 33%. До 80% можна зарядитися за 45 хвилин;

нові ремінці Nike і Hermes;

старі ремінці підійдуть для нового годинника;

5 нових кольорів;

ціна від $ 399;

годинник буде доступним пізніше у вересні.

20:22 Настав час поговорити про Apple Watch series 7

З iPad закінчили.

20:12 А тепер черга iPad Mini.

Що оновили:

він отримує найбільші зміни в його історії;

нові кольори у iPad Mini;

розмір екрану 8.3" але розміри не зміняться – просто зменшили рамки;

Touch ID зверху;

процесор став на 40% швидшим;

буде type-C порт!;

в iOS 15 переклад з іноземної мови відбуватиметься у режимі реального часу;

iPad mini отримав стереодинаміки;

Apple зробили чохли в 5 кольорах;

Ціна від $ 499. Замовити можна вже сьогодні, доставка на наступному тижні.

Що нового в iPad:

процесор A13, тепер iPad став втричі швидший;

поліпшили камеру в iPad: фокус буде кращим;

ультраширококутний об'єктив 12Мп;

камера буде стежити за тим кого вона знімає. Раніше це було тільки в iPad Pro;

усі аксесуари будуть працювати. Від першого Pencil до останнього Smart Keyboard;

Ціна від $ 329. Передзамовлення сьогодні, доставлять на наступному тижні.

Найдешевшу версію iPad оновили

20:06 Розпочали з нового iPad. Чекаємо нову версію бюджетного iPad. Але поки мова про нову версію iPad OS.

Новий сезон Morning Show буде!

20:03 Почали з успіхів стрімінгового сервісу Apple TV+

Глава Apple Тім Кук з'явився на сцені.

20:00 Презентація стартувала!

19:58 Apple вже транслює свій логотип.

19:55 До початку презентації залишилися лічені хвилини. Ми вже затамували подих та чекаємо новинок!