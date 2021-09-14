Редакція Техно 24 проводить онлайн-трансляцію презентації Apple 2021. Пропонуємо вам разом стежити за цим захоплюючим видовищем. Так ви не пропустите нічого цікавого і зможете дивитися презентацію Apple, де б не перебували.
Цікаво Які ґаджети Apple покаже на першій презентації 2021
Відео трансляція презентації Apple:
Текстова онлан-трансляція
Новина оновлюється…
Що нового в iPhone 13 Pro:
- буде 3 камери;
- 4 кольори смартфона;
- новий колір небесно-блакитний
- лінійка зберігається: iPhone 13 Pro і Pro Max
А тепер новий iPhone 13 Pro.
Коштуватимуть обидві версії так:
- iPhone 13 mini від 699 $
- iPhone 13 від 799 $
- Кажуть що менша кількість камер на якість не вплине. Камери стали ще кращі. І нічний режим тепер теж буде ще крутішим;
- Буде режим кіноефектів в новому iPhone 13;
- Також режим швидкої зміни фокусу. Технологія розуміє коли людина дивиться в кадр і самостійно фокусується. Якщо погляд відводиться, то фокус йде на іншу особу. Можна регулювати руками під час запису.
Камер iPhone отримав лише дві.
Чіп в новому iPhone 13 – A15. Про нього детальніше:
- Apple зазначає, що йде на 2 роки вперед конкурентів зі своїми процесорами;
- процесор шестиядерний;
- потужність iPhone 13 зросте колосально.
То що ж нового отримав iPhone 13? Давайте дізнаємося:
- дизайн: нове супер-міцне водонепроникне скло;
- на 28% яскравіший навіть при прямому сонці дисплей;
- "брову" зменшили на 20%;
- смартфон отримає 2 розміри: iPhone 13 і iPhone 13 mini;
- буде доступно 5 кольорів.
Інтригу розвіяно – новий смартфон Apple таки називатиметься iPhone 13. Дехто сумнівався, що назву можуть змінити.
20:36 Здається, нарешті настав час iPhone 13
Нагадаємо, що Apple Fitnes+ це сервіс по підписці, який дозволяє займатися з тренером за індивідуальною програмою. Подивимося як буде працювати
20:30 Говорять про Apple Fitnes+. У нас не працює, тому пропускаємо.
Що нового в розумному годиннку Apple Watch series 7:
- новий екран на 20% більший;
- кути стали м'якшими та більш квадратними;
- на екрані вміщується на 50% більше тексту;
- новий дисплей. Він змінюється в залежності від кута нахилу;
- IPX6 вперше для годиника. У них можна плавати і занурюватися до 50 метрів;
- заряджаються швидше на 33%. До 80% можна зарядитися за 45 хвилин;
- нові ремінці Nike і Hermes;
- старі ремінці підійдуть для нового годинника;
- 5 нових кольорів;
- ціна від $ 399;
- годинник буде доступним пізніше у вересні.
20:22 Настав час поговорити про Apple Watch series 7
З iPad закінчили.
20:12 А тепер черга iPad Mini.
Що оновили:
- він отримує найбільші зміни в його історії;
- нові кольори у iPad Mini;
- розмір екрану 8.3" але розміри не зміняться – просто зменшили рамки;
- Touch ID зверху;
- процесор став на 40% швидшим;
- буде type-C порт!;
- в iOS 15 переклад з іноземної мови відбуватиметься у режимі реального часу;
- iPad mini отримав стереодинаміки;
- Apple зробили чохли в 5 кольорах;
- Ціна від $ 499. Замовити можна вже сьогодні, доставка на наступному тижні.
Що нового в iPad:
- процесор A13, тепер iPad став втричі швидший;
- поліпшили камеру в iPad: фокус буде кращим;
- ультраширококутний об'єктив 12Мп;
- камера буде стежити за тим кого вона знімає. Раніше це було тільки в iPad Pro;
- усі аксесуари будуть працювати. Від першого Pencil до останнього Smart Keyboard;
- Ціна від $ 329. Передзамовлення сьогодні, доставлять на наступному тижні.
Найдешевшу версію iPad оновили
20:06 Розпочали з нового iPad. Чекаємо нову версію бюджетного iPad. Але поки мова про нову версію iPad OS.
Новий сезон Morning Show буде!
20:03 Почали з успіхів стрімінгового сервісу Apple TV+
Глава Apple Тім Кук з'явився на сцені.
20:00 Презентація стартувала!
19:58 Apple вже транслює свій логотип.
19:55 До початку презентації залишилися лічені хвилини. Ми вже затамували подих та чекаємо новинок!