Редакція Техно 24 проводить онлайн-трансляцію презентації Apple 2021. Пропонуємо вам разом стежити за цим захоплюючим видовищем. Так ви не пропустите нічого цікавого і зможете дивитися презентацію Apple, де б не перебували.

Цікаво Які ґаджети Apple покаже на першій презентації 2021

Відео трансляція презентації Apple:

Текстова онлан-трансляція

Новина оновлюється…

Що нового в iPhone 13 Pro:

  • буде 3 камери;
  • 4 кольори смартфона;
  • новий колір небесно-блакитний
  • лінійка зберігається: iPhone 13 Pro і Pro Max

А тепер новий iPhone 13 Pro.

Коштуватимуть обидві версії так:

  • iPhone 13 mini від 699 $
  • iPhone 13 від 799 $

  • Кажуть що менша кількість камер на якість не вплине. Камери стали ще кращі. І нічний режим тепер теж буде ще крутішим;
  • Буде режим кіноефектів в новому iPhone 13;
  • Також режим швидкої зміни фокусу. Технологія розуміє коли людина дивиться в кадр і самостійно фокусується. Якщо погляд відводиться, то фокус йде на іншу особу. Можна регулювати руками під час запису.

Камер iPhone отримав лише дві.

Чіп в новому iPhone 13 – A15. Про нього детальніше:

  • Apple зазначає, що йде на 2 роки вперед конкурентів зі своїми процесорами;
  • процесор шестиядерний;
  • потужність iPhone 13 зросте колосально.

То що ж нового отримав iPhone 13? Давайте дізнаємося:

  • дизайн: нове супер-міцне водонепроникне скло;
  • на 28% яскравіший навіть при прямому сонці дисплей;
  • "брову" зменшили на 20%;
  • смартфон отримає 2 розміри: iPhone 13 і iPhone 13 mini;
  • буде доступно 5 кольорів.

Інтригу розвіяно – новий смартфон Apple таки називатиметься iPhone 13. Дехто сумнівався, що назву можуть змінити.

20:36 Здається, нарешті настав час iPhone 13

Нагадаємо, що Apple Fitnes+ це сервіс по підписці, який дозволяє займатися з тренером за індивідуальною програмою. Подивимося як буде працювати

20:30 Говорять про Apple Fitnes+. У нас не працює, тому пропускаємо.

Що нового в розумному годиннку Apple Watch series 7:

  • новий екран на 20% більший;
  • кути стали м'якшими та більш квадратними;
  • на екрані вміщується на 50% більше тексту;
  • новий дисплей. Він змінюється в залежності від кута нахилу;
  • IPX6 вперше для годиника. У них можна плавати і занурюватися до 50 метрів;
  • заряджаються швидше на 33%. До 80% можна зарядитися за 45 хвилин;
  • нові ремінці Nike і Hermes;
  • старі ремінці підійдуть для нового годинника;
  • 5 нових кольорів;
  • ціна від $ 399;
  • годинник буде доступним пізніше у вересні.

20:22 Настав час поговорити про Apple Watch series 7

З iPad закінчили.

20:12 А тепер черга iPad Mini.

Що оновили:

  • він отримує найбільші зміни в його історії;
  • нові кольори у iPad Mini;
  • розмір екрану 8.3" але розміри не зміняться – просто зменшили рамки;
  • Touch ID зверху;
  • процесор став на 40% швидшим;
  • буде type-C порт!;
  • в iOS 15 переклад з іноземної мови відбуватиметься у режимі реального часу;
  • iPad mini отримав стереодинаміки;
  • Apple зробили чохли в 5 кольорах;
  • Ціна від $ 499. Замовити можна вже сьогодні, доставка на наступному тижні.

Що нового в iPad:

  • процесор A13, тепер iPad став втричі швидший;
  • поліпшили камеру в iPad: фокус буде кращим;
  • ультраширококутний об'єктив 12Мп;
  • камера буде стежити за тим кого вона знімає. Раніше це було тільки в iPad Pro;
  • усі аксесуари будуть працювати. Від першого Pencil до останнього Smart Keyboard;
  • Ціна від $ 329. Передзамовлення сьогодні, доставлять на наступному тижні.

Найдешевшу версію iPad оновили

20:06 Розпочали з нового iPad. Чекаємо нову версію бюджетного iPad. Але поки мова про нову версію iPad OS.

Новий сезон Morning Show буде!

20:03 Почали з успіхів стрімінгового сервісу Apple TV+

Глава Apple Тім Кук з'явився на сцені.

20:00 Презентація стартувала!

19:58 Apple вже транслює свій логотип.

19:55 До початку презентації залишилися лічені хвилини. Ми вже затамували подих та чекаємо новинок!