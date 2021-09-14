Які ґаджети Apple покаже на першій презентації 2021

У вівторок о 20:00 за київським часом Apple проведе презентацію нових продуктів пді гаслом California streaming (Каліфорнія передає). Користувачі з нетерпінням чекали на новий iPhone 13, однак крім нього компанія підготувала ще кілька продуктів.

Редакція Техно 24 зібрала всю відому інформацію про пристрої, які Apple може показати на презентації. Нові продукти, оновлені ґаджети та операційна система iOS – усі деталі нижче.

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Оновлена лінійка смартфона iPhone 13

Звісно ж усі несамовито чекають на новий iPhone 13 та інші смартфони з оновленої лінійки. Однак серйозних змін користувачам очікувати не варто, хоча дещо все ж зміниться, як в дизайні так і у внутрішньому наповненні.

Як не дивно, однією з найбільших інтриг залишається назва лінійки нових iPhone. Усе через забобонність щодо числа 13. Опитування показує що майже 74% користувачів справді не готові купувати пристрій з числом 13 у назві.



iPhone 13 може отримати зовсім іншу назву лінійки / Фото LetsGoDigital

Що зміниться в iPhone 13

Одним з нововведень iPhone 13 повинен виявитися збільшений об'єм акумулятора. В середньому приріст може скласти приблизно 15-20% від колишньої ємності.

Водночас це не означає реального збільшення часу автономної роботи. Усе через те, що Pro версії пристрою можуть комплектуватися екранами зі збільшеною до 90-120 Гц частотою оновлення картинки, тому і витрати енергії збільшаться.

Варто також очікувати на прокачані можливості для знімання фото та відео. Збільшиться розмір діафрагми усіх камер, додадуться нові інтелектуальні можливості.

Також з чуток відомо, що новий iPhone отримає зменшену "брову" у верхній частині екрану та оновлений дизайн.

Оновлені Apple Watch Series 7 з новим дизайном

Крім iPhone 13 Apple також покаже оновлений смарт-годинник Apple Watch Series 7.



На презентації покажутьоновлені Apple Watch Series 7 / Ілюстративне фото

Що відомо про нові Apple Watch Series 7

Годинник повинен отримати новий датчик – глюкометр, призначений для вимірювання рівня цукру в крові.

Вперше з часів Series 4 розумний годинник від Apple поміняє свою форму та дизайн з заокрегленими кутами.

Користувачі чекають, що Apple Watch Series 7 отримає вужчі рамки навколо екрану, як у тому ж iPhone 12.

Загалом очікувати великих змін у можливостях нової версії розумного годинника від Apple не варто. Швидше за все це буде еволюційне продовження серії.

AirPods 3 – нові бездротові навушники

Apple також може потішити фанатів новими повністю бездротовими навушниками. Мова про AirPods 3на які користувачі чекають вже давно.

Судячи з чуток, виробництво довгоочікуваної нової моделі стартувало саме у серпні 2021 року, хоча до цього ходили чутки про презентацію новинки у першій половині 2021 року. Швидше за все, терміни розтягнулися через наслідки пандемії COVID-19.



На презентації можуть показати AirPods 3-го покоління / Ілюстративне фото

AirPods 3-го покоління повинні стати чимось середнім між актуальними AirPods Pro і AirPods 2. У них будуть знімні амбушюри і внутріканальная конструкція, які забезпечать хорошу пасивну шумоізоляцію. Активну чекати не варто.

Інші пристрої, які можуть показати на презентації

Окрім вищевказаних ґаджетів Apple також може показати й інші свої оновлені пристрої. Водночас зазначимо, що це лише перша з трьох запланованих осінніх презентацій Apple, тож інші пристрої можуть бути анонсовані у жовтні чи листопаді, або й зовсім не будуть анонсовані у 2021 році.