Редакція Техно 24 зібрала всю відому інформацію про пристрої, які Apple може показати на презентації. Нові продукти, оновлені ґаджети та операційна система iOS – усі деталі нижче.

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Оновлена лінійка смартфона iPhone 13

Звісно ж усі несамовито чекають на новий iPhone 13 та інші смартфони з оновленої лінійки. Однак серйозних змін користувачам очікувати не варто, хоча дещо все ж зміниться, як в дизайні так і у внутрішньому наповненні.

Як не дивно, однією з найбільших інтриг залишається назва лінійки нових iPhone. Усе через забобонність щодо числа 13. Опитування показує що майже 74% користувачів справді не готові купувати пристрій з числом 13 у назві.



iPhone 13 може отримати зовсім іншу назву лінійки / Фото LetsGoDigital

Що зміниться в iPhone 13

Одним з нововведень iPhone 13 повинен виявитися збільшений об'єм акумулятора. В середньому приріст може скласти приблизно 15-20% від колишньої ємності.

Водночас це не означає реального збільшення часу автономної роботи. Усе через те, що Pro версії пристрою можуть комплектуватися екранами зі збільшеною до 90-120 Гц частотою оновлення картинки, тому і витрати енергії збільшаться.

Варто також очікувати на прокачані можливості для знімання фото та відео. Збільшиться розмір діафрагми усіх камер, додадуться нові інтелектуальні можливості.

Також з чуток відомо, що новий iPhone отримає зменшену "брову" у верхній частині екрану та оновлений дизайн.

Оновлені Apple Watch Series 7 з новим дизайном

Крім iPhone 13 Apple також покаже оновлений смарт-годинник Apple Watch Series 7.



На презентації покажутьоновлені Apple Watch Series 7 / Ілюстративне фото

Що відомо про нові Apple Watch Series 7

Годинник повинен отримати новий датчик – глюкометр, призначений для вимірювання рівня цукру в крові.

Вперше з часів Series 4 розумний годинник від Apple поміняє свою форму та дизайн з заокрегленими кутами.

Користувачі чекають, що Apple Watch Series 7 отримає вужчі рамки навколо екрану, як у тому ж iPhone 12.

Загалом очікувати великих змін у можливостях нової версії розумного годинника від Apple не варто. Швидше за все це буде еволюційне продовження серії.

AirPods 3 – нові бездротові навушники

Apple також може потішити фанатів новими повністю бездротовими навушниками. Мова про AirPods 3на які користувачі чекають вже давно.

Судячи з чуток, виробництво довгоочікуваної нової моделі стартувало саме у серпні 2021 року, хоча до цього ходили чутки про презентацію новинки у першій половині 2021 року. Швидше за все, терміни розтягнулися через наслідки пандемії COVID-19.



На презентації можуть показати AirPods 3-го покоління / Ілюстративне фото

AirPods 3-го покоління повинні стати чимось середнім між актуальними AirPods Pro і AirPods 2. У них будуть знімні амбушюри і внутріканальная конструкція, які забезпечать хорошу пасивну шумоізоляцію. Активну чекати не варто.

Інші пристрої, які можуть показати на презентації

Окрім вищевказаних ґаджетів Apple також може показати й інші свої оновлені пристрої. Водночас зазначимо, що це лише перша з трьох запланованих осінніх презентацій Apple, тож інші пристрої можуть бути анонсовані у жовтні чи листопаді, або й зовсім не будуть анонсовані у 2021 році.