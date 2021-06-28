Ось, що вам варто знати, якщо ви полюбляєте завантажувати піратські ігри

Хакери використовують піратські ігри для зараження комп'ютерів майнерами криптовалют. Шкідливе програмне забезпечення виявив один з виробників антивірусів.

Зловмисники використовують піратський софт, в який вбудовується вірус Crackonosh. Він потай від користувача задіє потужності комп'ютера для видобутку криптовалют.

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Наслідки зараження

За даними аналітиків антивірусної компанії Avast, сьогодні заражено вже понад 220 тисяч машин. За останні три роки злочинці отримали понад 2 мільйони доларів.

Щодня антивірус компанії виявляє близько 800 заражень. Вони можуть трапитися через встановлення таких "зламаних" ігор, як:

NBA 2k19,

GTA V,

Far Cry 5,

The Sims 4,

Jurassic World Evolution

Euro Truck Simulator 2,

Поклик Ктулху та інші.

Користувачі заражених комп'ютерів при цьому можуть зіткнутися зі значним уповільненням роботи комп'ютера та іншими проблемами в роботі своїх пристроїв. При цьому вірус вимикає багато популярних антивірусів, що унеможливлює його виявлення та знешкодження. Серед таких спрограм називають:

Adaware

Bitdefender

Escan

F-secure

Kaspersky

Mcafee (лише сканер)

Norton

Panda

Вірус також видаляє деякі записи з реєстру, щоб вимкнути вбудований у Windows антивірус та заблокувати його оновлення. Замість нього він встановлює власний замінник-копію, і поміщає ідентичну піктограму щита у трей – область сповіщень на панелі задач.

Серед країн, що опинилися під атакою хакерів, лідирують Бразилія, Індія, Німеччина і США.