Кіберполіція затримала затримала чоловіка. якого звинувачують у порушенні інтелектуальної власності. Він проводив "незаконні трансляції фільмів та серіалів без згоди правовласників".

Про які саме онлайн-кінотеатри йде мова (очевидно, що вони припинили роботу) у кіберполіції не уточнили.

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Що відомо про хакера

Затриманим хакером є 26-річний житель Івано-Франківська. Саме він, кажуть в поліції, порушив авторські права 4 іноземних кінокомпаній. В результаті ці компанії зазнали збитків на 2,5 мільйона гривень збитків.

Поліція вже провела обшуки помешканні підозрюваного. В результаті вилучили комп’ютерну техніку, яка була використана для протиправної діяльності. Її передали для проведення відповідних експертних досліджень.

Що загрожує хлопцю

Поліція вже відкрила кримінальне провадження у частині про порушення авторського права. Відтак, затриманому загрожує до 2 років тюрми. Наразі вирішують питання щодо оголошення підозри фігуранту.