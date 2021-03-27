Ракета "Союз-2.1а" здійснила успішний запуск з космодрому Байконур та вивела на навколоземну орбіту 38 космічних апаратів. Одним з них є супутник ELSA-d, розроблений японською компанією Astroscale. Апарат призначений для прибирання космічного сміття.

Разом з космічним прибиральником на орбіту також вивели супутник-демонстратор, який гратиме роль космічного сміття. ELSA-d оснащений магнітним захоплювачем, за допомогою якого він зможе ловити космічні об'єкти. Апарат здатний зводити з орбіти і повторно виводити на орбіту об'єкти або переводити їх у пасивний режим.

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Демонстрація роботи космічного прибиральника

Протягом найближчих місяців Astroscale планує провести кілька циклів стикування і розстикування ELSA-d із супутником-демонстратором за допомогою магнітного захоплення. Завдання місії – продемонструвати ефективність базових технологій, необхідних для відстеження і зближення з об'єктами космічного сміття для їх подальшої утилізації. Компанія планує пропонувати свої послуги з видалення космічного сміття операторам супутникового зв'язку.

Проблема засмічення навколоземного простору з кожним роком стає все гострішою, оскільки космічне сміття несе істотну небезпеку для супутників, а також для вантажних і пілотованих кораблів. За підрахунками фахівців, на орбіті Землі перебуває близько 8000 метричних тонн космічного сміття у вигляді понад 500 тисяч частин різного розміру. Близько 26 тисяч з них розміром близько 30 см і всі вони рухаються з дуже високою швидкістю.



Космічний прибиральник ELSA-d та імітатор сміття / Скріншот

При зіткненні такого об'єкта з космічним апаратом останній буде знищений, згодом збільшивши кількість космічного сміття на орбіті. Через небезпеку зіткнення з подібного роду об'єктами кілька разів доводилося змінювати висоту орбіти Міжнародної космічної станції.

Оскільки такі компанії, як SpaceX і Amazon планують розгорнути на навколоземній орбіті багатотисячні супутникові сузір'я, послуги з утилізації пошкоджених або відпрацювали свій запланований термін супутників можуть стати дуже затребуваними вже в самий найближчий час.